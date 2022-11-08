Таку думку в інтерв'ю для 24 каналу озвучила аналітикиня Jamestown Foundation, експерткиня у Міжнародному центрі вивчення політики у Києві Алла Гурська.

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Експерткиня зауважила, що із самого початку вторгнення Кремль засекретив певні дані щодо економіки, і публікує лише ті показники, які є позитивними. Ця практика йде з часів СРСР.

Наприклад, показники зовнішньої торгівлі є непублічними. І стосовно реальної економічної ситуації в Росії ми можемо лише здогадуватися, і робити якісь припущення,

– пояснила вона.

Чого вже вдалося досягти завдяки санкціям

За словами Алли Гурської, попри багато засекречених даних, видно, що міжнародні санкції мали вплив на цілі сектори російської економіки, і створили серйозні проблеми для автомобільного та промислового секторів, зокрема:

1200 компаній пішли з Росії після вторгнення. Вони відповідали за 40% російського ВВП.

Санкції вразили основні російські банки, російський центробанк, суверенний російський борг, вдарили по російських офіційних особах та олігархах.

Виробництво високоточних балістичних ракет в Росії практично зупинилося через зникнення з ринку напівпровідників, які використовувалися в процесі виробництва.

Російська програма військового літакобудування значно урізана, через обмеження на постачання деталей із закордону.

Виробництво механічних запчастин до балістичних ракет теж зупинилося, через відсутність закордонних компонентів до них.

Санкції поступово знесилюють Росію – через те, що вона не може більше підтримувати свій ВПК. Але потрібно враховувати, що після 2014 року Росія поступово підлаштовувала свою економіку, підсилюючи автономність певних її секторів, і вибудовуючи відносини з іншими державами, а не з країнами Європи,

– додала експертка.

Тому ефект від санкцій на російську економіку дещо менший, ніж очікувалося. Росія вибудувала досить стійку фінансову систему, з низьким рівнем зовнішнього боргу, так само як зі значними фінансовими закордонними активами.

"Ефект від санкцій буде кумулятивним. Це той випадок коли всі заходи, спрямовані проти російської економіки, ще не досягли свого ефекту. Наприклад, наприкінці травня ЄС оголосив ембарго на російську нафту. А воно не набуде чинності до початку грудня. А до кінця року, сподіваюся, 90% російського експорту до ЄС буде припинено", – наголосила аналітикиня Jamestown Foundation.

ЄС готує черговий пакет санкцій проти Росії

В Євросоюзі почали розглядати вже 9 пакет санкцій проти Росії. Туди може увійти механізм конфіскації заморожених російських державних активів. Також там планують створити спеціальний трибунал за злочини, які вчинила Росія.

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