Об этом сообщила министр финансов США Джэнет Йеллен. По ее словам, санкции будут касаться 14 человек и 28 юридических лиц, в том числе финансовых посредников, но она отказалась предоставить подробности.

Важно Евросоюз утвердил 8 пакет санкций против России: что он включает

Когда США введут новые санкции

Как рассказала Йеллен, объявления о новых санкциях запланированы на вечер понедельника.

Это часть наших больших усилий, направленных на то, чтобы помешать военным усилиям России и отказать ей в необходимом оборудовании через санкции и экспортный контроль,

– заявила министр.

Она отказалась предоставить подробности относительно того, на какие технологии будут направлены санкции с целью прекращения российских закупок.

Санкции против России могут действовать после окончания войны

Накануне Йеллен заявляла, что со стороны России не было никаких попыток начать переговоры с Украиной на каких-либо условиях, приемлемых для Украины.

"Я считаю, что в контексте какого-то мирного соглашения корректировка санкций возможна и может быть уместной. Учитывая, что произошло, мы, вероятно, считали бы, что некоторые санкции должны остаться в силе", – сообщила министр.

Санкции против России: последние новости

Новые ограничения от Канады получили 35 высших должностных лиц энергетических организаций России. Кроме того, санкции наложили на 6 компаний энергетического сектора.

Владимир Зеленский рассказал о новых санкциях против пропагандистов. Для них готовят полный пакет индивидуальных санкций, которые изолируют их от цивилизованного мира.

Владимир Зеленский рассказал о новых санкциях против пропагандистов. Для них готовят полный пакет индивидуальных санкций, которые изолируют их от цивилизованного мира. Запад готовит введение ценового потолка для российской нефти. Процесс на этапе завершения.

Испанский Inditex, владеющий брендами Zara, Pull&Bear, Bershka и Stradivarius, вскоре может закрыть соглашение о продаже своих российских активов ливанским партнерам. Новый владелец будет вынужден провести ребрендинг и намерен открыть первые точки продаж уже весной следующего года.

Достойно внимания – Когда в России начнутся серьезные проблемы из-за санкций: смотрите видео