Об этом сообщила министр финансов США Джэнет Йеллен. По ее словам, санкции будут касаться 14 человек и 28 юридических лиц, в том числе финансовых посредников, но она отказалась предоставить подробности.

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Когда США введут новые санкции

Как рассказала Йеллен, объявления о новых санкциях запланированы на вечер понедельника.

Это часть наших больших усилий, направленных на то, чтобы помешать военным усилиям России и отказать ей в необходимом оборудовании через санкции и экспортный контроль,
– заявила министр.

Она отказалась предоставить подробности относительно того, на какие технологии будут направлены санкции с целью прекращения российских закупок.

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Накануне Йеллен заявляла, что со стороны России не было никаких попыток начать переговоры с Украиной на каких-либо условиях, приемлемых для Украины.

"Я считаю, что в контексте какого-то мирного соглашения корректировка санкций возможна и может быть уместной. Учитывая, что произошло, мы, вероятно, считали бы, что некоторые санкции должны остаться в силе", – сообщила министр.

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