Об этом сообщил канадский премьер Джастин Трюдо. Он отметил, что санкции касаются причастных к незаконному вторжению.

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"Мы также намерены ввести санкции против представителей российского сектора юстиции и безопасности", – написал Трюдо.

Кто получил санкции

В российских пропагандистских ресурсах сообщили, что санкции получили "Лукойл", "Трансойл", "СОГАЗ" и "Национальная нерудная компания". Что касается должностных лиц, то ограничения наложили на вице-премьер-министров России Дениса Мантурова и Александра Новака, исполнительного директора "Газпрома" Виталия Маркелова и его представителя Сергей Куприянов и тому подобное.

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Канада поддерживает Украину

По словам Трюдо, Канада выделяет деньги на подготовку украинцев к зиме. Это поможет людям найти убежище и раздать одеяла, одежду и обогреватели. Кроме того, страна продвигается по разминированию и закупке оборудования для разминирования.

Также Трюдо сообщил о новом источнике финансирования Украины. Речь идет о пятилетних облигациях, которые страна хочет продать. Деньги передадут Украине.

"Теперь канадцы смогут обращаться в крупные банки, чтобы купить свои суверенные облигации, срок погашения которых истекает через пять лет с процентами. Эти средства пойдут в поддержку правительства Украины, чтобы они могли продолжать поддерживать украинский народ", — пояснил Трюдо.

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Реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении 28 октября поблагодарил Канаду. Он подчеркнул, что продажа облигаций – беспрецедентный поступок, поскольку все средства от их размещения направлены на помощь Украине.

Объем – полмиллиарда долларов. И эти облигации будут доступны для инвестиций не только в Канаде, но и во всем мире. Это очень мощный пример для всех наших партнеров. Благодарю тебя, Джастин, господин премьер-министр! Спасибо Христи Фриланд, настоящий друг Украины!, – сказал президент.

Обратите внимание – новое обращение президента: смотрите видео

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