Про це повідомив канадський прем'єр Джастін Трюдо. Він зазначив, що санкції стосуються причетних до незаконного вторгнення.

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"Ми також маємо намір запровадити санкції проти представників російського сектору юстиції та безпеки", – написав Трюдо.

Хто отримав санкції

У російських пропагандистських ресурсах повідомили, що санкції отримав "Лукойл", "Трансойл", "СОГАЗ" та "Національна нерудна компанія". Щодо посадовців, то обмеження наклали на віцепрем'єр-міністрів Росії Дениса Мантурова та Олександра Новака, виконавчого директора "Газпрому" Віталія Маркелова та його речника Сергій Купріянов тощо.

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Канада підтримує Україну

За словами Трюдо, Канада виділяє гроші на підготовку українців до зими. Це допоможе людям знайти притулок і роздати ковдри, одяг й обігрівачі. Крім цього, країна просувається із розмінування та закупівлею обладнання для розмінування.

Також Трюдо повідомив про нове джерело фінансування України. Мовиться про п'ятирічні облігації, які країна хоче продати. Гроші передадуть Україні.

"Тепер канадці зможуть звертатися до великих банків, щоб купити свої суверенні облігації, термін погашення яких спливає через п'ять років із відсотками. Ці кошти підуть на підтримку уряду України, щоб вони могли продовжувати підтримувати український народ", – пояснив Трюдо.

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Реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський у зверненні 28 жовтня подякував Канаді. Він наголосив, що продаж облігацій – безпрецедентний вчинок, оскільки всі кошти від їхнього розміщення спрямовані на допомогу Україні.

Обсяг – пів мільярда доларів. І ці облігації будуть доступними для інвестицій не лише в Канаді, а й в усьому світі. Це надзвичайно потужний приклад для всіх наших партнерів. Дякую тобі, Джастіне, пане прем'єр-міністре! Дякую Христі Фріланд, справжньому другу України!, – сказав президент.

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