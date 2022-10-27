Перші деталі такого проєкту розкрив міністр природних ресурсів країни Джонатан Вілкінсон.

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За його словами, це буде перший комерційний малий модульний реактор у країнах G7. Розробкою проєкту займається комунальна компанія Ontario Power Generation.

Як це пов'язано із війною в Україні

Саме енергетична криза, яка виникла через удари росіян по Україні, відновила інтерес до атомної енергетики. А малий модульний реактор наступного покоління вважається ефективним та швидшим для будівництва.

Ми робимо це тому, що ядерна енергія – як джерело енергії, що не спричиняє викидів – має вирішальне значення для досягнення кліматичних цілей Канади та світу",

– сказав Вілкінсон.

Малий модульний реактор хочуть завершити будувати до кінця цього десятиліття, а підготовчі роботи стартують вже 2022 року.

Амбітні плани Канади

Канада планує до 2050 року досягти нульових викидів. Проміжна мета - до 2030 року скоротити викиди на 40-50% нижче рівня 2005 року.

Зауважимо, що у 2021 році Рада ООН з прав людини вперше визнала невідчужне право людей на здорове, чисте і стійке навколишнє середовище. За оцінками вчених, кожна шоста передчасна смерть у світі пов'язана із забрудненням екології.

Цікаво, що в американську Westinghouse інвестують майже 8 мільярдів доларів. Це свідчить про відродження ядерної енергетики. Як ми бачимо, повномасштабна війна в Україні стимулювала відновлення цікавості до сектору, який останніми роками значно втратив популярність серед інвесторів.

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