Такі інвестиції свідчать про серйозну ставку компаній-покупців на те, що проблеми змін клімату та енергетичної безпеки відродять атомну галузь. Зазначається, що повномасштабна війна в Україні стимулювала відновлення цікавості до сектору, який останніми роками значно втратив популярність серед інвесторів.

Читайте також Європейські бренди автомобілів можуть скоротити виробництво майже вдвічі: прогноз S&P Global

Угода про покупку Westinghouse

Brookfield Renewable Partners та Cameco придбають групу Westinghouse Electric, що виробляє технології, які використовуються у близько половині з 440 ядерних реакторів по всьому світу. Продавцем виступить окремий підрозділ Brookfield Asset Management, який займається приватними інвестиціями.

Ми фіксуємо одні з найкращих ринкових показників, які коли-небудь раніше спостерігали у секторі ядерної енергетики. Ядерна енергія стає все більш необхідною у світі, де пріоритет надається електрифікації, декарбонізації та енергетичній безпеці,

– зазначив виконавчий директор Cameco Тім Гітцель.

Видання Financial Times пише, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну ще більше привернуло увагу до ядерної енергетики, оскільки західні країни поспішають знайти надійну альтернативу російським нафті та газу.

До слова, за угодою, Brookfield Renewable Partners придбає 51% акцій Westinghouse за 2,3 мільярда доларів, а Cameco – решту 49% ядерної енергетичної компанії за 2,2 мільярда доларів. Якщо врахувати 3,4 мільярда доларів боргу на балансі Westinghouse, загалом покупці заплатять за підприємство загалом 7,9 мільярда доларів.