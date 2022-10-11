Про це свідчить свіжий прогноз S&P Global Mobility. Зазначається, що стрімке зростання вартості енергоносіїв може загрожувати тим, що європейські автобренди взагалі не будуть здатні підтримувати функціонування власних виробничих ліній.

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Прогноз S&P Global щодо автоіндустрії Європи

За звітом S&P Global Mobility, ланцюжки постачання автомобільної промисловості Європи, які вже пережили пандемію COVID-19 та повномасштабне вторгнення Росії в Україну, у майбутньому можуть зіткнутися із посиленим тиском унаслідок зростання цін на енергоносії або навіть ймовірне відключення електроенергії.

З огляду на стрімке зростання вартості енергоносіїв в Європі, сувора зима може поставити деякі автомобільні галузі під загрозу того, що вони не зможуть підтримувати роботу власних виробничих ліній,

– йдеться у звіті.

Зазначається, що енергетичні витрати на виробництво авто уже зросли у діапазоні від 687 до 773 євро за один автомобіль, коли до початку енергетичної кризи вони складали всього близько 50 євро. Це створює неабияке навантаження, зокрема, на дрібніших представників автомобільної промисловості.

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Так, S&P Global Mobility прогнозує, що з останнього кварталу 2022 року щоквартальне виробництво авто на європейських автоскладальних заводах становитиме загалом від 4 до 4,5 мільйона одиниць.

Проте, з потенційними обмеженнями використання енергоносіїв у майбутньому, ці показники можуть скоротитися до 2,75 – 3 мільйони одиниць за один квартал. При цьому, енергетична криза вплине не лише на європейських автовиробників, адже вони експортують запчастини по всьому світу.

До слова, на думку головного аналітика S&P Global Mobility Едвіна Поупа, попри все, автомобільна промисловість зможе пережити прийдешню зиму. Проте, якщо Європа не розробить конкретного плану на наступний рік, безліч представників автомобільної промисловості можуть у майбутньому припинити діяльність.