Об этом свидетельствует новый прогноз S&P Global Mobility. Отмечается, что стремительный рост стоимости энергоносителей может угрожать тем, что европейские автобренды вообще не смогут поддерживать функционирование собственных производственных линий.

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Прогноз S&P Global касательно автоиндустрии Европы

Согласно отчету S&P Global Mobility, цепочки поставок автомобильной промышленности Европы, уже пережившие пандемию COVID-19 и полномасштабное вторжение России в Украину, в будущем могут столкнуться с усиленным давлением из-за роста цен на энергоносители или даже вероятными отключениями электроэнергии.

Учитывая стремительный рост стоимости энергоносителей в Европе, суровая зима может поставить некоторые автомобильные отрасли под угрозу того, что они не смогут поддерживать работу собственных производственных линий,

– говорится в отчете.

Отмечается, что энергетические затраты на производство авто уже выросли в диапазоне от 687 до 773 евро за один автомобиль, когда до начала энергетического кризиса они составляли всего около 50 евро. Это создает большую нагрузку, в частности, на более мелких представителей автомобильной промышленности.

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Так, S&P Global Mobility прогнозирует, что с последнего квартала 2022 года ежеквартальное производство авто на европейских автосборочных заводах составит от 4 до 4,5 миллиона единиц.

Однако с потенциальными ограничениями использования энергоносителей в будущем эти показатели могут сократиться до 2,75 – 3 миллиона единиц за один квартал. При этом, энергетический кризис повлияет не только на европейских автопроизводителей, ведь они экспортируют запчасти по всему миру.

К слову, по мнению главного аналитика S&P Global Mobility Эдвина Поупа, несмотря на ситуацию, автомобильная промышленность сможет пережить грядущую зиму. Однако, если Европа не разработает конкретный план на следующий год, множество представителей автомобильной промышленности могут в будущем прекратить деятельность.