Энергетическая ситуация ухудшится зимой
Европа переживает общеконтинентальный энергетический кризис, вызванный сокращением потоков нефти и газа из России.
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Ожидается, что стоимость электроэнергии в Европе вырастет этой зимой, поскольку высокие цены на газ продолжают влиять на рынок электроэнергии. Дело в том, что снабжение электроэнергией из других источников сокращается из-за распространенных проблем с обслуживанием атомных электростанций и сухой погоды.
Что будет с ценами
Некоторые домохозяйства в Великобритании и Европе недавно подписали новые энергетические контракты, а другие продолжают платить цены согласно предварительным соглашениям с поставщиками. В результате новые контракты, вероятно, будут дороже средних цен.
Следовательно, в Великобритании электроэнергия примерно на 30% выше, чем в следующей самой дорогой стране – Италии. Это связано с разным собранием, которое правительство добавляет к счетам для поддержки возобновляемой энергии и бедных домохозяйств.
Стоимость электроэнергии в Европе / Инфографика Financial Times
Ожидается, что более высокие оптовые цены повлияют на рост счетов домохозяйств в некоторых европейских странах этой зимой.
Граждане стран, которые больше всего платят за газ:
- Домохозяйства Нидерландов платят самые высокие расходы на газ;
- Следующей идет Германия;
- Великобритания занимает третье место по ценам на газ для домохозяйств, несмотря на то, что оптовые цены в течение большей части этого лета были ниже европейского эталонного уровня;
- Венгрия имеет самые низкие расходы на газ для домохозяйств из-за соглашений с Россией по обеспечению более низких цен на газ.
Стоимость газа в Европе / Инфографика Financial Times
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Как будут действовать правительства для улучшения
В ЕС уже предложили ограничить цены на российский газ и взыскать налоги с энергетических компаний, чтобы защитить домохозяйства и предприятия.
Вторжение России в Украину сместило энергетическую ось. Из этого не может быть иного выхода, кроме государственного вмешательства,
– сказал Сумит Боуз, основатель группы защиты низких углеродных газов Future Net Zero.
К примеру, Франция ограничивает количество разрешенного повышения цен на электроэнергию.
В Великобритании так называемое ограничение цен, регулирующее подавляющее большинство счетов за электроэнергию для домохозяйств, должно было подняться примерно на 80%. Однако новая премьер-министр Лиз Трасс намерена ввести замораживание цен, которое ограничит обычный домашний счет.
Кроме этого, многие европейские страны объявили об отдельных мерах, таких как снижение налогов.
Как страны Европы поддерживают население в условиях энергетического кризиса / Инфографика Financial Times