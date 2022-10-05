Енергетична ситуація погіршиться зимою

Європа переживає загальноконтинентальну енергетичну кризу, спричинену скороченням потоків нафти та газу з Росії.

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Очікується, що вартість електроенергії в Європі зросте цієї зими, оскільки високі ціни на газ продовжують впливати на ринок електроенергії. Річ у тому, що постачання електроенергії з інших джерел скорочується через поширені проблеми з обслуговуванням атомних електростанцій та сухої погоди.

До слова, середня ціна на електроенергію для домогосподарств у Великій Британії вже принаймні на 30% вища, ніж у багатьох європейських сусідів.

Що буде з цінами

Деякі домогосподарства у Великій Британії та Європі нещодавно підписали нові енергетичні контракти, а інші продовжують платити ціни згідно з попередніми угодами з постачальниками. У результаті нові контракти, ймовірно, будуть дорожчими за середні ціни.

Відтак, у Великій Британії електроенергія приблизно на 30% вища, ніж у наступній найдорожчій країні – Італії. Це пов’язано з різними зборами, які уряд додає до рахунків для підтримки відновлюваної енергії та бідних домогосподарств.



Вартість електроенергії у Європі / Інфографіка Financial Times

Очікується, що вищі оптові ціни вплинуть на зростання рахунків домогосподарств у деяких європейських країнах цієї зими.

Громадяни країн, що найбільше платять за газ:

Домогосподарства Нідерландів сплачують найвищі витрати на газ;

Наступною йде Німеччина;

Обидві країни сильно залежали від російських поставок.

Велика Британія займає третє місце за цінами на газ для домогосподарств, попри те, що оптові ціни протягом більшої частини цього літа були нижчими, ніж європейський еталонний рівень;

Натомість Угорщина має найнижчі витрати на газ для домогосподарств через угоди з Росією щодо забезпечення нижчих цін на газ.

Вартість газу у Європі / Інфографіка Financial Times

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Як діятимуть уряди для покращення

В ЄС вже запропонували обмежити ціни на російський газ і стягнути податки з енергетичних компаній, щоб захистити домогосподарства та підприємства.

Вторгнення Росії в Україну змістило енергетичну вісь. З цього не може бути іншого виходу, окрім державного втручання,

– сказав Суміт Боуз, засновник групи захисту низьких вуглецевих газів Future Net Zero.

Наприклад, Франція обмежує кількість дозволеного підвищення цін на електроенергію.

У Великій Британії так зване обмеження цін, яке регулює переважну більшість рахунків за електроенергію для домогосподарств, повинно було піднятися приблизно на 80%. Проте нова прем’єр-міністерка Ліз Трасс має намір запровадити заморожування цін, яке обмежить звичайний домашній рахунок.

Крім цього, багато європейських країн оголосили про окремі заходи, такі як зниження податків.



Як країни Європи підтримують населення в умовах енергетичної кризи / Інфографіка Financial Times