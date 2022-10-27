Первые детали такого проекта раскрыл министр природных ресурсов страны Джонатан Вилкинсон.

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По его словам, это будет первый коммерческий малый модульный реактор в странах G7. Разработкой проекта занимается коммунальная компания Ontario Power Generation.

Как это связано с войной в Украине

Именно энергетический кризис, возникший из-за ударов россиян по Украине, восстановил интерес к атомной энергетике. А малый модульный реактор следующего поколения считается более эффективным и быстрым для строительства.

Мы делаем это потому, что ядерная энергия – как источник энергии, не вызывающий выбросов – имеет решающее значение для достижения климатических целей Канады и мира,

– сказал Уилкинсон.

Малый модульный реактор хотят завершить строить к концу этого десятилетия, а подготовительные работы стартуют уже в 2022 году.

Амбициозные планы Канады

Канада планирует к 2050 году добиться нулевых выбросов. Промежуточная цель – к 2030 году сократить выбросы на 40 – 50% ниже уровня 2005 года.

Отметим, что в 2021 году Совет ООН по правам человека впервые признал неотчуждаемое право людей на здоровую, чистую и устойчивую окружающую среду. По оценкам ученых, каждая шестая преждевременная смерть в мире связана с загрязнением экологии.

Интересно, что в американскую Westinghouse инвестируют около 8 миллиардов долларов. Это свидетельствует о возрождении ядерной энергетики. Как мы видим, полномасштабная война в Украине стимулировала возобновление интереса к сектору, который в последние годы значительно утратил популярность среди инвесторов.

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