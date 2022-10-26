Турция – единственная страна-член НАТО, до сих пор не наложившая санкции на Россию. Вот почему порты страны так гостеприимны к яхтам российских олигархов.

К теме Mercedes-Benz идет из России: кто новый владелец завода

Почему Турция не вводит санкции против России

Соединенные Штаты обеспокоены наличием русских яхт в турецких водах. В результате таких действий у России есть доступ к финансовой системе Турции. Таким образом, это потенциально подрывает западные санкции.

Лидер Турции, президент Реджеп Тайип Эрдоган, критикующий западные санкции против России, заявил в марте, что Турция не может ввести санкции из-за своих энергетических потребностей и промышленных соглашений.

Сколько российских яхт находятся в водах Турции

Согласно анализу New York Times, 32 яхты, связанные с попавшими под санкции олигархами, нашли убежище в водах Турции. Более того, они могут передвигаться или швартоваться в ее живописных бухтах и заливах, не опасаясь конфискации.

По состоянию на 20 октября в Турции было по меньшей мере 13 яхт, связанных с санкциями. Четыре из них принадлежат попавшим под санкции лицам, а девять – недавно были предложены для чартера компанией Imperial, также подпадающей под санкции.

По словам бывшего чиновника по вопросам санкций США Дэниела Таннебаума, если Соединенные Штаты захотят, они располагают инструментами для применения санкций против российских олигархов. Штаты могут наложить эти санкции, даже если российские суда находятся в турецких водах, турецкое правительство не хочет сотрудничать.

Мир против России: какие санкции наложили на страну-агрессора

Американские аналитики рассказали, как повлияла на россиян война, санкции и мобилизация. По результатам опроса, россияне хотели бы улучшить свой уровень жизни и решить социальные проблемы.

За неделю российские морские поставки нефти снизились до пятинедельного минимума. Это существенно сократило еженедельный доход Кремля от продажи сырой нефти до минимального значения с начала войны.

18 октября Евросоюз договорился о новых санкциях против России и Беларуси в считанные минуты. Рассматривают специальный трибунал за преступления оккупантов.

Больше об этом – Турция теряет баланс: смотрите видео