Поступления в казну Кремля от пошлины на экспорт сырой нефти упали на 12 миллионов долларов до 121 миллиона долларов. Совокупные потоки российской нефти уменьшились на 290 000 баррелей в день или на 9%.



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Результат санкций, которые еще не вступят в силу

На сокращении фигур отражается влияние будущих санкций согласованное странами Большой семерки, которые вступят в силу через 40 дней. предусматривает отказ стран-участниц в страховых, финансовых, брокерских, навигационных и других услугах для нефтяных грузов, цена которых превышает максимальную цену на нефть и соглашающуюся нефтепродукты. Ограничения морских перевозок начнут действовать 5 декабря.

В то время как отгрузки из российских тихоокеанских портов занимают всего несколько дней, чтобы добраться до китайских импортных терминалов, поставки в Индию занимают несколько недель, что повышает риск попасть под санкции еще до того, как они прибудут. Поэтому два ключевых индийских нефтеперерабатывающих завода прекратили спотовые закупки российской сырой нефти, которая будет поступать после того, как санкции ЕС, которые лишат судна страхования и других услуг, начнут действовать.

Успеть до начала санкций

Нефтепереработчики спешат забронировать резервуары для хранения в Роттердаме в ближайшие месяцы из-за ожиданий сокращения поставок после 5 декабря. Это привело к росту объемов российской сырой нефти, направляющейся к терминалу в Северном море, и потоки выросли до самого высокого уровня с начала сентября в среднем за четыре недели.

Морской экспорт России в европейские страны вырос до 760 000 баррелей в день за четыре недели до 21 октября. Потоки выросли на 23 000 баррелей в день или на 3% с периода до 14 октября. Объемы, поставляемые из России в страны Северной Европы, выросли за четыре недели до 21 октября. Все грузы отправлялись в резервуары для хранения в Роттердаме, причем поток достиг шестинедельного максимума, поскольку трейдеры стремятся увеличить запасы накануне 5 декабря.



Снижение экспортных пошлин

Согласно данным, опубликованным Министерством финансов России, ставка экспортной пошлины в октябре составляла 6,06 доллара за баррель. Этот показатель самый низкий с февраля 2021 года. В ноябре ставки пошлины снова упадут до 5,83 доллара за баррель, установив их до самого низкого уровня с января 2021 года.

Скидка Urals к Brent выросла за последний расчетный период, который длился с 15 сентября по 14 октября, по сравнению с предыдущим, до 25,50 долларов за баррель. По состоянию на 26 октября цена Urals составляет 68,95 доллара за баррель.

Что будет с ценами на нефть:

Эксперты Goldman Sachs ожидают, что стоимость нефти марки Brent может возрасти до 130 долларов за баррель до конца 2022 года. Подчеркивают, что на рынке фиксируют дефицит даже несмотря на замедление экономического роста, так что это тянет цены вверх.

В то время как эксперты из Bank of America считают, что в этом году нефть WTI в среднем может торговаться по цене в 100 долларов, тогда как в 2023 году цена упадет до 95 долларов за баррель.

Если же сценарий с рецессией станет реальностью, то прогнозируют, что нефть может обвалиться до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году. Это ведь непосредственно повлияет на спрос, согласно отчету Citigroup.

В Fitch Solutions в новом прогнозе отметили, что в 2022 году стоимость баррелей Brent может достигнуть 105 долларов, тогда как в следующем году снизится до 85 долларов за баррель.

Глобальная криптобиржа Bybit отмечает расширение своего сообщества до 10 миллионов пользователей. В честь этого Bybit отменил комиссии по спотовой торговле криптовалютами.