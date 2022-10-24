Ожидать ли дефицита топлива

Как рассказал 24 каналу Сергей Куюн, директор "Консалтинговой группы А-95", сейчас в Европе идет плановая подготовка к переходу с 5 декабря.

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Важно, что никто не высказывает по этому поводу опасений и тревожных сигналов по увеличению цены на топливо.

Напомним, что 2 сентября министры финансов стран G7 поддержали введение ограничений цены на российскую нефть. Лимит цен будет действовать в соответствии со сроками эмбарго ЕС:

с 5 декабря планируют ввести лимит цен на нефть,

с 5 февраля 2023 года – на нефтепродукты.

Беспокойство у трейдеров вызывает эмбарго на нефтепродукты, которое вступит в силу именно с 5 февраля.

Сергей Куюн Директор "Консалтинговая группа А-95" Ведь зависимость дизтоплива от этого достаточно велика. Но мы видим, что уже нарабатывается план по замене российского топлива поставками из Азии и Ближнего Востока. Кроме того, активно создаются запасы топлива. Поэтому я думаю, что все будет хорошо.

Цены на топливо в Украине по возвращении акциза

Уже долгое время цены на топливо в Украине держатся на одном уровне. Даже несмотря на возвращение акциза. Эксперт объясняет, что это все обусловлено тем, что нет дефицита.

Когда существует дефицит, соответственно, есть высокая цена на горючее. Сейчас мы видим, что дефицита в Украине нет. И фактически вот эти наценки на АЗС соответствуют довоенному уровню. То есть рынок устроился, соответственно уже более или менее сбалансировано в цене,

– говорит Сергей Куюн.

Обратят внимание, если же нефть вырастет в цене, то конечно потребителям трудно будет этого не заметить. К примеру, около двух недель назад, наблюдалось такое увеличение.

Но сейчас видим, что цена снова вернулась до 90 долларов за баррель, добавил эксперт.

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Какие продукты подорожают в Украине

Мясо . Цена на него будет расти, но все будет зависеть от зернового коридора, общеэкономических факторов, расходов на энергоресурсы.

. Цена на него будет расти, но все будет зависеть от зернового коридора, общеэкономических факторов, расходов на энергоресурсы. Яйца . Олег Пендзин считает, что подорожание состоится перед Новым Годом, когда будет ажиотажный спрос и люди будут готовиться к новогодним праздникам.

. Олег Пендзин считает, что подорожание состоится перед Новым Годом, когда будет ажиотажный спрос и люди будут готовиться к новогодним праздникам. Молоко и молочные продукты. При росте цен на молоко будут дорожать и продукты переработки: масло сливочное, сметана, твердые и мягкие сыры и т.д. Максим Гопка, аналитик Украинского аграрного клуба, предполагает, что цена молока может незначительно подорожать.

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