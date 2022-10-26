В частности, магазины сети Zara планируют снова открыть уже под брендом New Fashion. Об этом пишут российские и испанские СМИ, передает Бизнес 24.

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Вероятное соглашение Inditex с ливанской группой компаний

Как пишет Cronica Global, бизнес Inditex в России может вскоре перейти ливанской группе Azadea, владеющей франшизами испанской корпорации в Алжире, Бахрейне, Омане и Катаре. Azadea якобы уже собрала команду в Дубае для открытия российских магазинов.

По информации издания, возглавит проект Хосе Луи Павия, который ранее входил в команду менеджеров Pull&Bear, руководил направлением детской моды в Zara и курировал сеть магазинов одежды Lefties.

Российские СМИ, в свою очередь, отмечают, что первые точки продаж откроются уже весной 2023 года. Один из представителей рынка ритейла страны-агрессора подтвердил, что магазины Zara при этом переименуют в New Fashion.

В то же время касательно ребрендинга остальных трех сетей Inditex в России продолжаются переговоры. Количество точек продаж, которые новый владелец планирует перезапустить в стране-агрессоре, пока также неизвестно.

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Отметим, что речь идет о перезапуске магазинов Zara, Pull&Bear, Stradivarius и Bershka. Что будет с остальными активами Inditex в России, в частности брендами Massimo Dutti, Oysho и Zara Home, неизвестно.

Напомним, что о закрытии магазинов всех своих брендов в России испанская Inditex сообщила еще в начале марта. На тот момент на территории страны-агрессора корпорация насчитывала 502 точки продаж, из которых 86 работали под брендом Zara.

Будут ли продаваться в перезапущенных российских магазинах оригинальные товары брендов группы Inditex, непонятно. Вероятно, новый владелец попытается завозить их в страну-агрессора с помощью так называемого "параллельного импорта".