Как пишет издание Bloomberg, Kia рассматривает полный выход из российского рынка, как худший сценарий развития событий. Это происходит на фоне того, что показатель продаж корпорации в стране-агрессоре упал в этом году почти на две трети против прошлого года, в частности, из-за невозможности импортировать авто, изготовленные за рубежом.

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Kia может полностью выйти из российского рынка

Заявление о вероятном полном выходе из России вице-президент Kia сделал во время объявления отчета об операционной прибыли компании за третий квартал текущего года. Показатели оказались значительно ниже, чем в среднем прогнозировали аналитики.

Если вы спросите у меня об одном негативном факторе для продаж, то я назову то, что нестабильность в России может ускориться в следующем году, а сам автомобильный рынок может полностью приостановиться на некоторое время. Мы размышляем над решением о том, чтобы заниматься только послепродажным обслуживанием авто, поскольку фактически нет возможности поставлять туда (в Россию – ред. 24 канал) автомобили,

– заявил Ву Джон Джу.

К слову, продажи Kia в России в этом году упали почти на 65%, когда по всему миру средний показатель для компании составил лишь минус 4,1%. Вице-президент корпорации отметил, что сбои в цепочках поставок в России и Китае ожидаемо продолжатся до конца года.

Южнокорейская корпорация до сих пор производит свои авто на заводе в Санкт-Петербурге, которым управляет дочерняя компания Hyundai Motor Co. По данным Bloomberg, российские мощности способны выпускать до 200 тысяч автомобилей ежегодно, и на заводе работает около 2 200 сотрудников.

Отметим, что в прошлом году Kia была вторым по популярности автомобильным брендом в России после "АвтоВАЗа", с долей продаж в 12% от всего российского авторынка. На третьем месте тогда оказалась Hyundai с долей в 11%.