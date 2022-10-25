Як пише видання Bloomberg, Kia розглядає повний вихід з російського ринку, як найгірший сценарій розвитку подій. Це відбувається на тлі того, що показник продажів корпорації у країні-агресорці цьогоріч впав майже на дві третини проти минулого року, зокрема, через неможливість імпортувати авто, виготовлені за кордоном.

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Kia може повністю вийти з російського ринку

Заяву про ймовірний повний вихід з Росії віцепрезидент Kia зробив під час оголошення звіту про операційний прибуток компанії за третій квартал поточного року. Показники виявилися значно меншими, ніж у середньому прогнозували аналітики.

Якщо ви запитаєте у мене про один негативний фактор для продажів, то я назву те, що нестабільність у Росії може прискоритися у наступному році, а сам автомобільний ринок може повністю призупинитися на певний час. Ми роздумуємо над рішенням про те, щоб займатися лише післяпродажним обслуговуванням авто, оскільки фактично не маємо змоги постачати туди (у Росію – ред. 24 канал) автомобілі,

– заявив Ву Джон Джу.

До слова, продажі Kia у Росії цьогоріч впали майже на 65%, коли по всьому світу середній показник для компанії склав лише мінус 4,1%. Віцепрезидент корпорації зазначив, що збої у ланцюжках постачання у Росії й Китаї очікувано триватимуть до кінця року.

Південнокорейська корпорація досі виробляє свої авто на заводі у Санкт-Петербурзі, яким керує дочірня компанія Hyundai Motor Co. За даними Bloomberg, російські потужності здатні випускати до 200 тисяч авто щороку, й на заводі працює близько 2 200 співробітників.

Зауважимо, що минулого року Kia була другим за популярністю автомобільним брендом у Росії після "АвтоВАЗ", з часткою продажів у 12% від усього російського авторинку. На третьому місці тоді опинилась Hyundai з часткою в 11%.