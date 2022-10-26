Зокрема, магазини мережі Zara планують знову відчинити вже під брендом New Fashion. Про це пишуть російські та іспанські ЗМІ, передає Бізнес 24.

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Ймовірна угода Inditex з ліванською групою компаній

Як пише Cronica Global, бізнес Inditex у Росії може невдовзі перейти ліванській групі Azadea, яка володіє франшизами іспанської корпорації в Алжирі, Бахрейні, Омані та Катарі. Azadea начебто вже зібрала команду у Дубаї для відкриття російських магазинів.

За інформацією видання, очолить проєкт Хосе Луї Павія, який раніше входив до команди менеджерів Pull&Bear, керував напрямком дитячої моди у Zara та курував мережу магазинів одягу Lefties.

Російські ЗМІ, своєю чергою, зазначають, що перші точки продажу відчиняться вже буцімто навесні 2023 року. Один з представників ринку ритейлу країни-агресорки підтвердив, що магазини Zara при цьому перейменують у New Fashion.

Водночас, щодо ребрендингу решти трьох мереж Inditex у Росії наразі тривають перемовини. Кількість точок продажу, які новий власник планує перезапустити у країні-агресорці, поки що також невідома.

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Зауважимо, що мовиться про перезапуск магазинів Zara, Pull&Bear, Stradivarius та Bershka. Що буде з рештою активів Inditex у Росії, зокрема брендами Massimo Dutti, Oysho та Zara Home, невідомо.

Нагадаємо, що про закриття магазинів всіх своїх брендів у Росії іспанська Inditex повідомила ще на початку березня. На той момент на території країни-агресорки корпорація налічувала 502 точки продажу, з яких 86 працювали під брендом Zara.

Чи продаватимуться у перезапущених російських магазинах оригінальні товари брендів групи Inditex, не зрозуміло. Ймовірно, новий власник спробує завозити їх до країни-агресорки за допомогою так званого "паралельного імпорту".