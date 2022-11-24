Адже водночас Європейський Союз готує 9 пакет санкцій проти Росії, який матиме практичний ефект. Про це 24 каналу розповіла засновниця громадського проєкту "Ліга антитрасту" Агія Загребельська.

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Чого очікувати від нового пакету санкцій

За її словами, зараз 9 пакет санкцій перебуває на обговоренні. Нові санкції передбачатимуть низку рішень, які можуть суттєво вдарити по російській економіці.

По-перше, під санкції ЄС нарешті потраплять російські алмази.

По-друге, точаться розмови з приводу супутникового зв'язку. Як зазначила Загребельська, не вщухає скандал щодо французької супутникової компанії, яка транслює російські телеканали у країнах, які не наклали санкції.

"Фактично французька компанія труїть африканський континент російською пропагандою, що є недопустимим. Це певна дірка в санкціях. Таку заборону потрібно закріпити документально", – розповіла експертка.

У ЄС обговорюють обмеження щодо російської ядерної галузі

Вона додала, що Польща, Литва, Латвія та Естонія наполягають на тому, щоб в 9 пакет також увійшло ембарго на ядерне паливо для атомних станцій. Однак серед європейських політиків точаться дискусії, наскільки реально ввести такі обмеження.

Питання у тому, чи можна буде тим країнам, які на сьогодні залежать від російського палива, настільки швидко його замінити. Адже ми пам'ятаємо український досвід, коли довго заміняли паливо на наших АЕС,

– зауважила Загребельська.

Вона зазначила, що це достатньо тривалий процес. І навіть якщо за таку санкцію проголосують, то, ймовірно, буде певний перехідний період.

Як цінова стеля на нафту вдарить по Росії

Загребельська також нагадала, що з 5 грудня набуває чинності нафтове ембарго. Також зараз тривають активні обговорення щодо прайскепу – цінових обмежень на російську нафту.

Цінова стеля якраз покликана зробити так, щоб удар прийшовся виключно по Росії. Адже якщо буде діяти виключно нафтове ембарго, за яке проголосував ЄС, то певних фінансових втрат зазнають і наші партнери. А нам допомога сьогодні важлива як ніколи,

– наголосила засновниця "Ліги антитрасту".

Як пояснила Загребельська, прайскеп спрямований на те, щоб слідом за російськими втратами ціна на нафту не підлетіла. Відповідно, надалі Росія не зможе на цьому виграти. Адже інакше Москва продаватиме нафту насамперед країнам Азії, зокрема Індії та Китаю, а також Туреччині, і може на цьому заробляти.

"Зараз м'яч на боці ЄС"

Засновниця "Ліги антитрасту" зазначила, що зараз точаться дискусії щодо цінових обмежень на російську нафту.

Зараз м'яч на боці Європейського Союзу, тому що США та інші країни по суті делегували функцію визначення ціни саме ЄС,

– зауважила Загребельська.

За її словами, ЄС розглядає різні варіанти цінової стелі – від 60 до 70 – 75 доларів.

Агія Загребельська розповіла, чого чекати від нового пакету санкцій проти Росії: дивіться відео

Польща хоче пришвидшити ухвалення 9 пакету санкцій

У найбільшій опозиції до встановлення цінових обмежень на російську нафту перебувають Польща і Угорщина. Як зазначила Загребельська, з Будапештом все зрозуміло: там взагалі вважають, що, мовляв, санкції проти Росії не дадуть жодного результату. З Польщею – інша історія.

З одного боку, поляки вимагають, щоб цінова стеля на нафту була нижчою навіть за 60 доларів.

А з іншого – Варшава наполягає на тому, що рішення щодо прайскепу має ухвалюватися одночасно з 9 пакетом санкцій.

"Враховуючи те, що нафтове ембарго набуває чинності 5 грудня, Варшава таким чином хоче мотивувати Європейський Союз ухвалити 9 пакет санкцій до цього часу", – пояснила Загребельська.

Чому виконати вимоги Варшави неможливо

На думку засновниці "Ліги антитрасту", попри добрі наміри поляків, навряд чи з цього щось вийде. Адже якщо знизити ціну на нафту, то Росія у такому випадку може відмовитися продавати "чорне золото".

Індія та Туреччина продовжуватимуть купувати російську нафту, але вже не орієнтуючись на цінове обмеження. Адже до санкцій вони не долучилися. Відповідно, цей прайскеп буде недієвим,

– сказала Загребельська.

Вона додала, що потрібна компромісна цифра, за якою Росія продаватиме нафту, а Індія та Туреччина купуватимуть її саме за встановленою ціною. Таким чином країни, які офіційно не підтримали санкції проти Росії, де-факто їх виконуватимуть.

Чого остерігаються у Брюсселі

Саме ініціатива польських друзів України викликає занепокоєння у Брюсселі. Європейські політики остерігаються того, що якщо прив'язати питання цінових обмежень на нафту до 9 пакету санкцій, то це може гальмувати його ухвалення.

Як розповіла Загребельська, у ЄС планували запровадити 9 пакет санкцій проти Росії трохи пізніше:

6 грудня, на саміті ЄС – Західні Балкани.

Або ж у середині грудня, на черговому саміті Європейського Союзу.

Санкції проти Росії: коротко