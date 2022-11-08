Збільшення постачань морем

Минулого тижня російські морські постачання російської сирої нафти підскочили до п’ятимісячного максимуму. Вантажі, що відправляються з Росії, зросли до 3,6 мільйона барелів на день, що є найвищим показником з початку червня, у той час, як середній показник за чотири тижні також зріс, досягнувши максимального значення з серпня.

Цікаво США та союзники встановили обмеження цін на російську нафту, – WSJ

Країни G7 та Австралія домовилися про заборону надання морських послуг для перевезення російської нафти дорожче цінової стелі з 5 грудня. Водночас танкери, які завантажені російською нафтою до 5 грудня, матимуть змогу розвантажитися до 19 січня, не потрапивши при цьому під дію обмеження цін.

Найбільший приріст як в обсязі, так і у відсотковому вираженні спостерігався в перевезеннях з арктичного терміналу Мурманська. Танкери з російською нафтою прямують до Китаю, Індії, Туреччини, а також деяких невідомих пунктів призначення.

Набагато більше кораблів залишають російські порти, не сигналізуючи про кінцевий порт розвантаження. Зокрема, відбулося велике зростання кількості суден, які вказують своїм наступним пунктом призначення Порт-Саїд або Суецький канал. Це супроводжувалося падінням обсягів танкерів, що свідчить про те, що вони прямують до Індії. Залишається ймовірним, що більшість із цих суден почнуть сигналізувати до індійських портів, коли вони пройдуть через канал.





Тижневі показники експорту російської нафти / Bloomberg

Чи зможе Росія обходити санкційні обмеження

Початок дії санкцій означатиме, що імпортери нафти в усьому світі не зможуть користуватися морськими послугами ЄС у разі перевищення ціни. Це спричинить колосальні збитки для країни агресора, а отже, Росія може спробувати тіньові схеми для продажу своєї нафти. Один із таких варіантів – приховати джерело походження нафти – розповів 24 каналу економічний експерт Борис Кушнірук.

Борис Кушнірук Економіст. Член Центрального проводу Народного Руху України Росія може спробувати перепродавати нафту через треті компанії, змішуючи свої нафту з тією, що прямує до інших напрямків. Є дуже великі танкери, куди можуть зливати нафту з різних місць, щоб потім транспортувати її далі.

Експерт наголошує, що у такому випадку прибутки Росії від нафти суттєво зменшаться. Навіть частково обходячи заборону, агресорка втрачатиме значну частину своїх контрактів, а нафта, експортована у такий спосіб, коштуватиме значно дешевше.

Крім того, почнуться розслідування щодо пунктів призначення усіх танкерів, що знаходяться у світовому океані. Таким чином модна буде ідентифікувати судновласників, які перевозять нафту, приховуючи, що це нафта з Росії.

– зазначає Борис Кушнірук

Він додав, що чим довше триватимуть санкції заходу, які будуть обмежувати прибутки Росії з її головного джерела доходів, тим сильнішим буде тиск на агресорку, який зрештою змусить її піти на поступки.

Страховий ринок замінити вкрай складно

Жодне незастраховане судно з нафтою не може вийти в море, оскільки це не лише колосальні фінансові ризики, а й екологічні загрози. Тому, саме заборона надання послуг страхування є найбільш болючим місцем у накладанні санкцій. Найбільші страхові компанії, що існують сотні років, знаходяться у ЄС та Великій Британії.

Лондон є важливим страховим ринком для транспортування нафти. Страхування захисту та відшкодування покриває компанії ризики, включаючи розливи нафти. Велика Британія також є домом для Міжнародної групи P&I Clubs, всеосяжної організації взаємних компаній з усього світу, яка покриває 95% танкерного флоту для цього страхування. Сполучене Королівство зробить відмову від контрактів на постачання російської нафти, підписаних до 5 грудня та доставлених до 19 січня, відповідно до підходу США.

Наскільки зменшаться доходи Росії

Залежно від того, якою саме буде гранична ціна, санкції можуть дуже потужно вдарити по економіці Росії. За словами економіста Олега Пендзина, у бюджеті Росії приблизно розрахована ціна нафти до 50 – 55 доларів за барель. Якщо буде встановлена приблизно ця ціна, то трагедії не буде. Якщо ж буде нижча ціна – це буде дуже потужний удар. Тому що, по-перше, видобуток нафти буде збитковим. По-друге, ні рента, ні відповідні платежі з добувних компаній надходити не будуть.

Удар по нафто-газовому бізнесу Росії може бути дуже серйозним. Якщо це вдасться, то економіка Російської Федерації буде дуже вразливою,

– сказав Пендзин.

Встановлення стелі цін