У Росії продовжують губитися у показах. Початком так званої "спецоперації" у Кремлі назвали стільки причин, що досить нескладно заплутатися. Що і зробили у країні-агресорці. Адже там уже достеменно не можуть назвати, чому напали на Україну.

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Риторика геноциду проти України наростає

Почнімо з того, що 23 листопада у своєму телеграмі депутат Московської міської думи Андрій Мєдведєв опублікував відверту маячню. У своєму пості він заперечив існування української нації, назвавши її "політичною орієнтацією". Ба більше, він вважає Україну язичницьким культом смерті, який поклоняється розстрілам ув'язнених, а також закликав до повної "ліквідації української державності у її нинішньому вигляді".

Як зазначають аналітики, такого типу риторика відверто винищувальна та дегуманізуюча. Крім того, це відвертий заклик до геноцидної війни проти як української держави, так і народу. Зауважують укладачі звіту, що відповідну риторику раніше використовував і сам Путін.

Раніше говорили про втрату суверенітету

А ось і інша версія, яка суперечить озвученій вище. Мовиться про буцімто "втрату свого суверенітету" Україною. На цьому наголосив Путін 26 жовтня. Тоді ж він запевняв, що наша держава перейшла під повний контроль НАТО.

Ба більше, під час зустрічі у "Валдаї" 27 жовтня диктатор теж відкидав суверенність України. Тоді він наголосив, що саме Росія її "створила" і що саме вона – "єдина реальна гарантія суверенітету України".

Нагадаємо, що від самого початку він називав Україну нацистською державою. Тож так звану "спецоперацію" провели для того, щоб її "денацифікувати". Мовляв, єдиний спосіб це зробити, – змінити режим у Києві.

То НАТО таки нападе, чи ні?

Ще одна версія, якою росіяни виправдовували війну проти України, – превентивний удар на можливий напад НАТО. Але ж експерти на шоу пропагандиста Владіміра Соловйова зауважили, що НАТО не загрожує Росії. Ця теза виникла під час міркування можливого ядерного удару по Херсонській області.

Гості ефіру заявили, що використовувати ядерну зброю для захисту території, яку росіяни не контролюють повністю, – нераціональне. Цікаво, що до та під час нападу на Україну Росія сипалася ядерними погрозами та звинувачувала НАТО у можливому нападі. Зараз же відповідна риторика публічно зникла.

Російська пропаганда продовжує вражати

Радник глави ОП Михайло Подоляк зауважив, що пропагандисти можуть переконати росіян, що вихід з України – перемога. Мовляв, їм вдалося виграти війну, адже вони не впустили країни НАТО на територію Росії.

Тим часом мережею почав гуляти сюжет одного з російських телеканалів. У ньому прихильники "русского міра" закликали "різати та вбивати" українців. До цього закликала пара пенсіонерів у країні-агресорці. Чергове нагадування, що винні у війні не лише Путін, Шойгу та самі військові.

Зауважимо, що Росія може прагнути здійснити чергову провокацію, щоб підбурити свій народ до війни. Для цього ворог може сам напасти на Бєлгородську область, звинувативши у цьому Україну. Це мало б мобілізувати росіян і посилити їхнє бажання підтримувати війну в Україні.

Наостанок зауважимо, що у Росії прагнуть заборонити Гаррі Поттера. "Православні активісти" обурені новорічними мюзиклами та концертами, на які надихнув всесвіт юного чарівника. Натомість випущені 4 700 ракет, які вбивають реальних людей і дітей в Україні, їх аж ніяк не лякають.

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