Политики и лидеры мнений в России продолжают призывать к геноциду украинцев, каждый раз находя новые абсурдные "причины".

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В России призывают к геноциду украинцев

Российские лидеры продолжают пропагандировать откровенно геноцидную риторику против Украины. В частности, депутат Московской городской думы и прокремлевский журналист Андрей Медведев 23 ноября опубликовал в своем телеграмм-канале разлогий текст, в котором категорически отрицает существование украинской нации, сводя украинскую идентичность к "политической ориентации".

На этом он не остановился – Медведев заявил, что в нашей стране якобы языческий культ смерти, поклоняющийся расстрелам заключенных и призывающий к полной "ликвидации украинской государственности в ее нынешнем виде". Эксперты из Института изучения войны подчеркнули, что эта риторика откровенно истребительная.

Эта риторика откровенно истребительная и дегуманизирующая, и призывает к ведению геноцидной войны против украинского государства и его народа,

– сказали в ISW.

Ранее подобные геноцидные формирования использовал и президент России Владимир Путин. Эксперты отметили, что такая риторика страны-агрессорки принципиально несовместима с призывами к переговорам.

Какие города атаковала Россия 23 ноября

23 ноября командование Воздушных Сил Украины сообщило, что российские войска выпустили по Украине 70 крылатых ракет и 5 беспилотников. Удары наносили по критической инфраструктуре Украины, однако есть попадание и в жилой дом в Киеве, в результате чего погибли 3 человека.

Украинская ПВО сбила 51 российскую крылатую ракету и все 5 беспилотников. Российские войска нанесли удары по жилым домам, теплоэлектростанциям и подстанциям в Киеве, а также в Киевской, Винницкой, Львовской и Запорожской областях. Также силы ПВО работали в Ивано-Франковской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Черкасской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Харьковской областях.

В результате этой атаки в Украине начались масштабные перебои с энерго-, тепло- и водоснабжением.

Зеленский обратился к послу Украины в ООН и дал ему поручение созвать Совбез ООН и он состоялся в тот же день. В ходе заседания президент сказал, что мир должен срочно отреагировать на преступления России.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр подчеркнула, что кампания России против критической инфраструктуры не ослабит мотивацию гражданского населения Украины, а секретарь СНБО Алексей Данилов еще раз подтвердил, что российские ракетные удары и удары беспилотников не заставят Украину к переговорам.

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