Таку думку 24 каналу озвучив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Раніше повідомлялось про те, що Данілов потролив Лукашенка.

Цікаво Буде повне знищення України, – Лукашенко заговорив про "мирні" перемовини з Росією

ОДКБ не існує

Подоляк розповів, що звертати увагу на заяви когось з диктаторів із організації, якої не існує, не варто. Казахстан і Вірменія вже продемонстрували свою думку щодо ОДКБ. Росія вміє лише вбивати, шантажувати, й дивно, що інші країни ОДКБ цього досі не зрозуміли.

Після Грузії, після Криму, після повномасштабного вторгнення в Україну,

– зазначив радник голови Офісу Президента України.

Заява Лукашенка

Він продовжив, що Лукашенку краще б мовчати, тому що після того, як Білорусь надала свою територію окупантам, вона також юридично відповідатиме. Лукашенко насправді це розуміє, тому ретранслює свої страхи. Він боїться того, що буде з ним, коли Росія програє.

"Білоруське суспільство не хоче ніякої війни. По-перше, це буде окупаційна війна, бо вони зайдуть на чужу територію вбивати, коли їм ніхто не погрожував. По-друге, вони будуть убиті на чужій війні", – зауважив Подоляк.

Подоляк гостро відповів на погрозу Лукашенка "про повне знищення України": дивіться відео

Лукашенко не керує Білоруссю

За його словами, Лукашенко вже не керує Білоруссю. Нею керують російські війська, які роблять там, що заманеться. Доходить справа вже й до мародерства, насильства над жінками тощо.

Якщо там станеться щось більше, то мародерств, насилля, вбивств у Білорусі стане більше. Лукашенко все це розуміє, але він дико боїться протестів і переворотів. Боїться того, що з ним буде після війни,

– наголосив радник голови Офісу Президента України.

Новини Білорусі: останні події