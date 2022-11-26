Що відомо про смерть політика
Про його смерть повідомили білоруські та російські ЗМІ. Наразі невідомо, що стало причиною смерті. Володимир Макей помер у віці 64 роки.
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Зазначимо, що покійний глава МЗС Білорусі був приплічником диктатора, а відтак робив цинічні та брехливі заяви щодо війни в Україні.
Так, у вересні він заявив, що в Білорусі обіцяють, що їхня країна не збирається завдавати удару по Україні і виступає проти використання будь-якої зброї.
У понеділок, 28 листопада, Володимир Макей мав зустрітися з очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим.
Біографія Володимира Макея
- Володимир Володимирович Макей народився у 1958 році, у селищі Некрашевичі, Гродненської області, у Білорусі.
- Обіймав посаду міністра закордонних справ Білорусі з 20 серпня 2012 року.
- З 2000 до 2008 року працював помічником білоруського диктатора Олександра Лукашенка. З 2008 до 2012 року очолював його адміністрацію.
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