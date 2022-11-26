Что известно о смерти политика

О его смерти сообщили белорусские и российские СМИ. Пока неизвестно, что стало причиной смерти. Владимир Макей скончался в возрасте 64 лет.

Внимание Путин хочет ликвидировать Лукашенко, чтобы захватить контроль над армией Беларуси, – Институт Лэнсинга

Отметим, что покойный глава МИД Беларуси был приспешником диктатора, а затем делал циничные и лживые заявления о войне в Украине.

Так, в сентябре он заявил, что в Беларуси обещают, что их страна не собирается наносить удар по Украине и выступает против использования любого оружия.

Биография Владимира Макея

Владимир Владимирович Макей родился в 1958 году, в поселке Некрашевичи, Гродненской области, Беларуси.

Занимал должность министра иностранных дел Беларуси с 20 августа 2012 года.

С 2000 по 2008 год работал помощником белорусского диктатора Александра Лукашенко. С 2008 по 2012 год возглавлял его администрацию.

Обратите внимание! Интересно, что сегодня аналитики Института Роберта Лансинга (Robert Lansing Institute, RLI) со ссылкой на источники в российском военном руководстве подтвердили, что Кремль в ближайшее время может проработать сценарий либо с покушением на диктатора Лукашенко, либо с его имитацией. Все это, чтобы запугать Лукашенко и заставить его отдать приказ о вступлении в войну на стороне России.

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