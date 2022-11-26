Что известно о смерти политика
О его смерти сообщили белорусские и российские СМИ. Пока неизвестно, что стало причиной смерти. Владимир Макей скончался в возрасте 64 лет.
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Отметим, что покойный глава МИД Беларуси был приспешником диктатора, а затем делал циничные и лживые заявления о войне в Украине.
Так, в сентябре он заявил, что в Беларуси обещают, что их страна не собирается наносить удар по Украине и выступает против использования любого оружия.
Биография Владимира Макея
- Владимир Владимирович Макей родился в 1958 году, в поселке Некрашевичи, Гродненской области, Беларуси.
- Занимал должность министра иностранных дел Беларуси с 20 августа 2012 года.
- С 2000 по 2008 год работал помощником белорусского диктатора Александра Лукашенко. С 2008 по 2012 год возглавлял его администрацию.
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