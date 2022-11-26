Ця історія може стати дійсністю. Про це для 24 каналу сказав політолог Олександр Антонюк.

До теми Не лише як плацдарм для обстрілів: Мусієнко пояснив, який у Путіна сценарій щодо Білорусі

"Я швидше вірю в цю історію, ніж ні. Якщо з'являються подібні тези, то застереження Лукашенка в публічному аспекті й тому, щоб він перестав викручуватися і намагався виконувати розпорядження Кремля", – розповів політолог.

Немає підстав для наступу

За словами Антонюка, у Білорусі немає високої підтримки участі у війні. Проте є певна кількість силовиків, яка виконуватиме вказівки кремлівських окупантів. Політолог сказав, що, можливо, це робитиме армія Білорусі й спровокує бойові дії на кордоні. Проте ця історія сьогодні не має практичної складової.

Сьогодні ми готові до "гостей" з північного кордону. Стосовно Лукашенка, то має бути якийсь процес за правонаступництво влади. Мають бути процеси якихось виборів, – зазначив політолог.

Лукашенко нічого не вирішує

Американські експерти вважають, що Владімір Путін поставить керувати Білоруссю очільника ОДКБ. На думку Антонюка, ця країна й так під керівництвом Кремля, тому у такому разі мало що зміниться.

"Якщо говоримо про приєднання Білорусі, то формально має бути керівник країни. Людина з білоруським паспортом. Інакше це вважатиметься однозначною окупацією і немає різниці, чи буде живим Лукашенко", – додав Антонюк.

Зверніть увагу – замах на Лукашенка: що відомо

Що відомо про ймовірний замах на самопроголошеного президента Білорусі