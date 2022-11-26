Незрозуміло, що трапилося з політиком, адже він не виявляв ознак нездоров'я. Проте усі розуміють, що такі смерті – невипадкові. Про це 24 каналу сказав російський правозахисник та опозиційний політик Марк Фейгін.

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Дуже дивна історія

"Сьогодні вранці я коментував інформацію про те, що Лукашенку загрожує смерть за його незговірливість. І тут замість нього вмирає Макей. Знову казатимуть, що ми тут на ходу вигадуємо. Ми нічого не вигадуємо, але це якось дивно. Це як на війні померти від нежитю – дуже дивно", – каже Фейгін.

За словами правозахисника, Макей справді їздив до Європи, намагався бути якимось буфером між режимом Лукашенка та Заходом. "Він намагався домовитися про якісь особливі умови для Лукашенка, весь час торгувався.

Навколо Лукашенка, додає Фейгін, була певна кількість прийнятних для Заходу фігур. Деякі з них після 2020 року виїхали з Білорусі. Макей дуже довго зберігався і продовжував свою місію, попри те, що вона була безуспішною.

"Я так розумію, що Лукашенко йому дуже довіряв, бо він займався дуже конфіденційними та чутливими темами", – говорить Марк Фейгін.

Які можуть бути версії

Можна припустити, що Макей помер не своєю смертю. "Ймовірно, він був певним комунікатором, який справді випрошував цікавий сценарій для Лукашенка під умовами Заходу щодо не участі в операції з Півночі щодо України. Чи могло таке бути? Я цього не виключаю. Чи це означає, що Москва була зацікавлена ​​в усуненні такої довіреної особи Лукашенка, щоб він просто зник? Знаєте, ми всяке бачили, нічого не здивуємось", – зауважує Фейгін.

Ба більше, такий сценарій дуже вірогідний на тлі чуток про досить хистке становище самого Лукашенка. До речі, його напівістеричну реакцію ми бачили наприкінці саміту ОДКБ.

Він же там цілий фестиваль влаштував із заявами: "Благаю Зеленського, домовтеся, треба припинити, України не стане". Чого не стане? Куди не стане? 9 місяців, а її все "не стане",

– наголошує правозахисник.

Очевидно, що Москва тисне на Лукашенка. Як зазначає Фейгін, коли людину змушують щось зробити шляхом шантажу та загрозу – вона реагує саме так, на все і на всіх кидається.

"У мене таке відчуття, що Лукашенко саме в такому становищі й перебуває. Що вимагає Москва? Москва вимагає участі у війні збройних сил Білорусі. Лукашенко від цього ухиляється, використовуючи різні аргументи", – підкреслює російський опозиційний політик.

Лукашенко каже, що армія ненадійна, непрофесійна, недосвідчена – вона не здатна воювати. Він публічно заявив, що Москві не допоможе 30 – 40 тисяч білоруських солдатів, тому немає сенсу брати участь у "спецоперації".

Чи задовольнити Москву така аргументація? На мій погляд, ні, бо для них це гарматне м'ясо. Якщо вони до своїх так ставляться, то чому до білорусів мають ставитись інакше? Яка різниця, хай усі помруть! Головне, забезпеч якесь там оперативне завдання для московського керівництва,

– вважає Марк Фейгін.

З усього цього можна дійти висновку, додає він, що Макей міг стати мішенню. До того ж отруєння та використання хімічних речовин – фірмовий стиль Москви. Та все це цілком піддається аналізу, наголошує правозахисник, істину мають встановити за допомогою розтину та експертизи.

"Якщо він справді був отруєний чи опромінений, напевно, білоруська сторона має про це знати. Чи повідомить вона про це нам – наступне питання. Але для самого Лукашенка це може бути сигналом: "Дивися, друже. У нас тут деякі люди довго не живуть". Допустити таке я можу", – каже політик.

Друга версія, на думку Фейгіна, менш імовірна. Так, сам Лукашенко міг усунути Макея, бо щось дізнався про нього. Можливо, очільник білоруського МЗС хотів піти з якоюсь інформацією або ж продатись у Москві.

Але навіщо робити Макею? Він і без того був цілком прийнятною фігурою, якби він раптом захотів вистрибнути з гри – він би залишився десь у якомусь черговому відрядженні на Заході. І все,

– припускає Фейгін.

На його переконання, якщо Макей все-таки помер не природною смертю, то це більшою мірою цікаво Москві. Все інше – припущення та фантазії.

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