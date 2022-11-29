Арештантська "романтика"

У зв'язку з активізацією діяльності на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України приватної військової компанії "Вагнера" як окремого підрозділу окупаційних військ, ми з колегами почали більш активно збирати інформацію.

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Історія назви приватної військової компанії "Вагнер". Як відомо, Прігожин відбував покарання в місцях позбавлення волі до 1991 року, в зоні йому потрапила книга "Фауст" Гете, після прочитання якої він практично був "заражений" містицизмом.

Фанатик пекла

Згідно з достовірними джерелами інформації, Прігожин іноді в розмовах з підлеглими називає Путіна Воландом, а себе вважає Люцифером, тобто вірним слугою диявола.

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Так-от, назва "Вагнер" з'явилася саме тому, що німецький композитор Ріхард Вагнер написав увертюру за мотивами однойменної драми Йоганна Гете.

Саме ці факти вплинули на вибір назви приватної військової компанії "Вагнер". Також мої джерела повідомили, що Прігожин є шанувальником містицизму.

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