Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. На його думку, Пригожин має занадто великий вплив у Росії і це не подобається Кремлю.

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Пригожин є монополістом

Він зазначив, що в Росії створення приватних військових компаній давно стало монополією Пригожина. Хоча за це вело боротьбу Міністерство оборони Російської Федерації Сергєя Шойгу – саме за його ініціативи було створено ПВК "Патріот".

Однак ця ПВК не набула такої популярності, як ПВК "Вагнер" і ПВК "Ліга", якими керує Пригожин,

– зауважив Коваленко.

За його словами, вплив Пригожина на ПВК будуть зменшувати, тому що він на сьогодні фактично має свою внутрішню армію у Росії. Наскільки вона підпадає під контроль тих чи інших силових структур – невідомо.

ПВК "Вагнер" залежить від держави

Коваленко вважає, що спочатку ПВК "Вагнер" була повністю залежною від ФСБ. Після участі у війні в Сирії вона почала отримувати важку техніку та артилерію від Міноборони. Зараз вони також її отримують від міністерства – вона не їх власність. В цьому сенсі вони залежні від держави.

"Проте все одно це внутрішня сила у Російській Федерації та Кремль не може допустити, щоб одна людина мала більше можливостей, ніж чинна влада в Росії. Тому такі дії влади можна оцінювати, як зменшення впливу Пригожина і його можливостей", – наголосив Коваленко.

Зверніть увагу! Депутати Європарламенту хочуть включити ПВК "Вагнера" до списку терористичних організацій. Відповідного листа вони надіслали президенту Європейської ради Шарлю Мішелю та прем'єр-міністру Чехії Петру Фіалі, чия країна цього року головує у Раді. Депутати Європарламенту вважають, що ПВК "Вагнер" потрібно визнати терористичною організацією через порушення "вагнерівцями" прав людини в Україні, а також їхні дії в інших країнах.

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