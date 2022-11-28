Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. На його думку, Пригожин має занадто великий вплив у Росії і це не подобається Кремлю.
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Пригожин є монополістом
Він зазначив, що в Росії створення приватних військових компаній давно стало монополією Пригожина. Хоча за це вело боротьбу Міністерство оборони Російської Федерації Сергєя Шойгу – саме за його ініціативи було створено ПВК "Патріот".
Однак ця ПВК не набула такої популярності, як ПВК "Вагнер" і ПВК "Ліга", якими керує Пригожин,
– зауважив Коваленко.
За його словами, вплив Пригожина на ПВК будуть зменшувати, тому що він на сьогодні фактично має свою внутрішню армію у Росії. Наскільки вона підпадає під контроль тих чи інших силових структур – невідомо.
ПВК "Вагнер" залежить від держави
Коваленко вважає, що спочатку ПВК "Вагнер" була повністю залежною від ФСБ. Після участі у війні в Сирії вона почала отримувати важку техніку та артилерію від Міноборони. Зараз вони також її отримують від міністерства – вона не їх власність. В цьому сенсі вони залежні від держави.
"Проте все одно це внутрішня сила у Російській Федерації та Кремль не може допустити, щоб одна людина мала більше можливостей, ніж чинна влада в Росії. Тому такі дії влади можна оцінювати, як зменшення впливу Пригожина і його можливостей", – наголосив Коваленко.
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Останні новини про "кухаря Путіна" та утримувача ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина
- Пригожин відповів депутатам Європарламенту, які хочуть включити ПВК "Вагнер" до списку терористичних організацій. Він продемонстрував закривавлену кувалду з логотипом вагнерівців у футлярі від скрипки, заявивши, що це його відповідь на заяви Європарламенту.
- У ПВК "Вагнер" раптового оголосили про набір лікарів та медсестер для роботи в зоні бойових дій в Україні. За місяць відрядження у ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина обіцяють платити до 500 тисяч рублів. Серед вимог, яким кандидати мають суворо відповідати, вік від 30 до 50 років, відмінна фізична форма, профільні навички та сертифікати.
- Євгєн Пригожин написав донос на губернатора Санкт-Петербурга Бєглова. Він звернувся до генпрокуратури Росії та департаменту військової контррозвідки ФСБ з "проханням" перевірити губернатора Бєглова за статтею "Державна зрада".
- Кількість в'язнів у російських колоніях різко скоротилася. Зеки "зникали" тисячами та ставалося це після візиту до колоній власника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина. За даними ЗМІ, протягом місяця населення російських колоній скоротилося на 13 тисяч осіб. Водночас приблизно стільки ж людей залишили колонії за попередні 9 місяців.