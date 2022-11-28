Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его мнению, Пригожин имеет слишком большое влияние в России, и это не нравится Кремлю.
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Пригожин является монополистом
Он отметил, что в России создание частных военных компаний давно стало монополией Пригожина. Хотя за это вело борьбу Министерство обороны Российской Федерации Сергея Шойгу – именно по его инициативе был создан ЧВК "Патриот".
Однако эта ЧВК не приобрела такую популярность, как ЧВК "Вагнер" и ЧВК "Лига", которыми руководит Пригожин,
– заметил Коваленко.
По его словам, влияние Пригожина на ЧВК будут уменьшать, потому что он на сегодняшний день фактически имеет свою внутреннюю армию в России. Насколько она подпадает под контроль тех или иных силовых структур, неизвестно.
ЧВК "Вагнер" зависит от государства
Коваленко считает, что первоначально ЧВК "Вагнер" был полностью зависим от ФСБ. После участия в войне в Сирии, она начала получать тяжелую технику и артиллерию от Минобороны. Сейчас они тоже ее получают от министерства – она не их собственность. В этом смысле они зависят от государства.
"Однако все равно это внутренняя сила в Российской Федерации и Кремль не может допустить, чтобы у одного человека было больше возможностей, чем у действующей власти в России. Поэтому такие действия власти можно оценивать, как уменьшение влияния Пригожина и его возможностей", – подчеркнул Коваленко.
Пригожин теряет влияние в России: смотрите видео
Последние новости о "поваре Путина" и хозяине ЧВК "Вагнер" Евгении Пригожине
- Пригожин ответил депутатам Европарламента, которые хотят включить ЧВК "Вагнер" в список террористических организаций. Он продемонстрировал окровавленную кувалду с логотипом вагнеровцев в футляре от скрипки, заявив, что это его ответ на заявления Европарламента.
- В ЧВК "Вагнер" внезапно объявили о наборе врачей и медсестер для работы в зоне боевых действий в Украине. За месяц командировки в ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина обещают платить до 500 тысяч рублей. Среди требований, которым кандидаты должны строго отвечать, возраст от 30 до 50 лет, отличная физическая форма, профильные навыки и сертификаты.
- Евгений Пригожин написал донос на губернатора Санкт-Петербурга Беглова. Он обратился в генпрокуратуру России и департамент военной контрразведки ФСБ с "просьбой" проверить губернатора Беглова по статье "Государственная измена".
- Число заключенных в русских колониях резко сократилось. Зеки "исчезали" тысячами и происходило это после визита в колонии владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. По данным СМИ, за месяц население российских колоний сократилось на 13 тысяч человек . В то же время, примерно столько же людей покинули колонии за предыдущие 9 месяцев.