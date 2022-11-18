Об этом пишет оппозиционное белорусское издание со ссылкой на данные Федеральной службы исполнения наказаний России.

Важно Перепутали с бойцами ВСУ: в Донецкой области перепуганные и нетрезвые зеки расстреляли террористов

Если верить данным, которые приводят СМИ, за октябрь население российских колоний сократилось на 13 тысяч человек. В то же время, примерно столько же людей покинули колонии за предыдущие 9 месяцев.

Прыжок резко контрастирует с показателями начала года, когда ЧВК "Вагнера" ​​еще не вербовала заключенных на войну в Украине. Например:

в январе количество осужденных в колониях уменьшилось всего на 1086 человек,

в феврале – на 814 человек,

в марте – на 887 человек,

а в апреле население колонии, напротив, увеличилось на 453 человека.

Первой вербовать людей в колониях на войну начала ЧВ К "Вагнера" ​​Евгения Пригожина, об этом стало известно летом 2022 года.

Вооруженная группа зэков Пригожина сбежала из передовой в Россию

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, массовая отправка заключенных на войну спровоцировала серьезные проблемы как для самой России, так и для жителей временно оккупированных территорий. Набранные Пригожиным зеки не только участвуют в боевых действиях в качестве "пушечного мяса", но и совершают кучу преступлений против гражданского населения.

Кое-где бывшим заключенным удается сбежать с позиций и даже вернуться в Россию. Поиски дезертиров обычно не дают никакого эффекта, в то время как за ними остается кровавый след. Так, в начале октября с фронта сбежала часть взвода, участвовавшая в попытках захвата Бахмута. Из 12 беглецов поймали только троих.

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