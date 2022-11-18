Про це пише опозиційне білоруське видання з посиланням на дані Федеральної служби виконання покарань Росії.

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Якщо вірити даним, які наводять ЗМІ, за жовтень населення російських колоній скоротилося на 13 тисяч осіб. Водночас приблизно стільки ж людей залишили колонії за попередні 9 місяців.

Стрибок різко контрастує з показниками початку року, коли ПВК "Вагнера" ще не вербувала ув'язнених на війну в Україні. Наприклад:

у січні кількість засуджених у колоніях зменшилася всього на 1086 осіб,

у лютому – на 814 осіб,

у березні – на 887 осіб,

а у квітні населення колонії, навпаки, збільшилося на 453 особи.

Першою вербувати людей у ​​колоніях на війну розпочала ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина, про це стало відомо влітку 2022 року.

Озброєна група зеків Пригожина втекла з передової до Росії

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, масова відправка ув'язнених на війну спровокувала серйозні проблеми як для самої Росії, так і для жителів тимчасово окупованих територій. Набрані Пригожиним зеки не лише беруть участь у бойових діях в якості "гарматного м'яса", але й вчиняють купу злочинів проти цивільного населення.

Подекуди колишнім в'язням вдається втекти з позицій та навіть повернутися до Росії. Пошуки дезертирів зазвичай не дають ніякого ефекту, тоді як за ними залишається кривавий слід. Так, на початку жовтня з фронту втекла частина взводу, яка брала участь у спробах захоплення Бахмута. З 12 втікачів спіймали лише трьох.

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