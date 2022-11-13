Пригожин подозревает губернатора Санкт-Петербурга в государственной измене. Об этом в соцсетях сообщила пресс-служба компании "повара Путина" – "Конкорд".

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Что известно о новом доносе Пригожина

Главарь "вагнеровцев" обратился в генпрокуратуру России и департамент военной контрразведки ФСБ с "просьбой" проверить губернатора Беглова по статье "Государственная измена".

Впрочем, детали доноса в компании Пригожина не разглашают. Заметим, что он уже не в первый раз жалуется на Беглова.

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Кратко о конфликте Беглова и Пригожина: последние новости

31 октябряПригожин пожаловался в российскую прокуратуру на губернатора Санкт-Петербурга. Он обвинил Беглова в создании организованного преступного сообщества с целью "разграбления госбюджета и обогащения коррумпированных чиновников, входящих в его окружение".

Кстати, ЧВК "Вагнера" недавно открыла офис в Санкт-Петербурге. Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал 24 каналу , что Пригожин пытается создать для себя новую столицу.

, что Пригожин пытается создать для себя новую столицу. Эксперт отметил: "Для того чтобы быть царем – нужна крепкая армия и место. Вот поэтому Пригожин решил стать владельцем Петербурга – это его родной город. Он уже год воюет с губернатором и вот он открывает этот центр".

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