Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, у Кадырова и Пригожина есть как программа-минимум относительно своих аппетитов в России, так и программа-максимум.

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Как Пригожин и Кадыров планируют поделить власть

Шейтельман рассказал, что "повар Путина" Пригожин, вероятно, готовит для себя Санкт-Петербург. Так, он всеми силами свергает губернатора города Александра Беглова, а также открыл там офис ЧВК "Вагнера".

Так что Пригожин рассчитывает на то, если в России начнутся большие беспорядки, то он объявит себя неким "народным губернатором" Санкт-Петербурга. По всей вероятности, ему это удастся, поскольку у основателя ЧВК "Вагнера" есть оружие и бойцы. По мнению политтехнолога, это его программа-минимум.

Программа-минимум Кадырова – это то, что он будет "владельцем" Юга,

– заметил Шейтельман.

По его словам, речь идет не только о Чечне, а о всем Юге России – и Дагестане, и Черноморском побережье, в частности Сочи и Краснодарском крае.

"Это их программа-минимум, а программа-максимум – если у них получится их "кремлевская интрига", то кто-то из них станет президентом", – объяснил политтехнолог.

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Сможет ли сын Патрушева стать преемником Путина

Кроме того, преемником Путина также называют сына секретаря Совбеза России Николая Патрушева – Дмитрия Патрушева. Однако вероятность такого сценария постепенно падает. По мнению Шейтельмана, даже Патрушеву-старшему было бы трудно победить в насквозь продажных выборах, а о его сыне говорить не приходится.

К тому же в России есть политики, которым было бы гораздо проще победить на выборах. Например, премьер-министр страны-агрессора Михаил Мишустин, или мэр Москвы Сергей Собянин.

Я уверен, что Пригожина могут очень легко выбрать. Если сегодня провести выборы и выдвинуть Пригожина – он спокойно победит на выборах,

– отметил политтехнолог.

Он подытожил, что конструкция с назначением на пост российского президента Дмитрия Патрушева сужается, потому что в целом уменьшается вероятность того, что Путина спросят, кто будет его преемником. Так, еще летом такой сценарий был вполне реальным, но сейчас маловероятно, что мнение Путина на этот счет будет кого-то интересовать.

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