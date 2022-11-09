Такое мнение 24 канала озвучила политология Олеся Яхно. Ранее сообщалось о том, что лидерство Путина ослабевает и от кого он зависим .
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Рост роли Кадырова и Пригожина
Яхно рассказала, что в России растет роль Кадырова и Пригожина, однако на что-то действительно большое они не могут претендовать. Кадыров зависим от Путина, он появился в итоге Чеченской войны. Пригожин – это не системный политик.
Когда пишут о росте их роли, говорится о конкуренции за ресурсы. Она действительно ведется. Поскольку политики сейчас нет, только война, то и в войне в Украине принимают участие 9 разных групп,
– отметила политология.
Результат войны никто не изменит
Она продолжила, что такие люди необходимы еще и для разного рода провокационных заявлений. В частности, заявления о том, что Россия и дальше будет вмешиваться в американские выборы, различные угрозы Запада и тому подобное. Итог войны, которая идет в Украине не по плану России уже давно, никто не изменит.
"Путин становится более зависимым от непрогнозируемых процессов, факторов и факторов, которые будут развиваться в самой России абсолютно на разных уровнях. Лишь один факт мобилизации вызвал эффект, который не совсем был прогнозируем для российских элит. То, что это начинает пробуждать и верхние, и нижние слои элит может запускать непрогнозируемые процессы», – отметила Яхно.
Яхно предположила, что могут претендовать Пригожин и Кадыров: смотрите видео
Карьера Пригожина и Кадырова ограничена
По ее словам, карьера и Кадырова, и Пригожина ограничена. Кадыров величественный только у себя в Чечне, за пределами этой республики его не воспринимают. У Пригожина есть также биографические особенности, которые не могут вывести его на общероссийский уровень.
Однако мотивация у них не может быть. Это контроль над ресурсами, управление определенным направлением и т.д. Однако их присутствие в высших эшелонах власти – недопустимо,
– подчеркнула политология.
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