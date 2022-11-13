Пригожин підозрює губернатора Санкт-Петербурга в державній зраді. Про це у соцмережах повідомила пресслужба компанії "кухаря Путіна" – "Конкорд".

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Що відомо про новий донос Пригожина

Ватажок "вагнерівців" звернувся до генпрокуратури Росії та департаменту військової контррозвідки ФСБ з "проханням" перевірити губернатора Бєглова за статтею "Державна зрада".

Втім, деталі доносу у компанії Пригожина не розголошують. Зауважимо, що він вже не вперше скаржиться на Бєглова.

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Коротко про конфлікт Бєглова і Пригожина: останні новини

31 жовтня Пригожин поскаржився в російську прокуратуру на губернатора Санкт-Петербурга. Він звинуватив Бєглова у створенні організованого злочинного співтовариства з метою "розграбування держбюджету та збагачення корумпованих чиновників, які входять до його оточення".

До речі, ПВК "Вагнера" нещодавно відкрила офіс у Санкт-Петербурзі. Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів 24 каналу , що Пригожин намагається створити для себе нову столицю.

, що Пригожин намагається створити для себе нову столицю. Експерт зазначив: "Для того, щоб бути царем – потрібна міцна армія і місце. От тому Пригожин вирішив стати власником Петербурга – це його рідне місто. Він вже рік воює із губернатором і ось він відкриває цей центр".

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