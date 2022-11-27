Таку думку висловлюють аналітики з Інституту з вивчення війни. У новому звіті повідомили про те, що російські чиновники хочуть дещо "приземлити" Пригожина, чию ПВК "Вагнера" хочуть визнати терористичною організацією. Для цього займаються просуванням паралельних військових структур.

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Пригожина хочуть позбавити монополії

Як би це дивно не звучало, але на ринку приватних військових компаній може з'явитися ще один гравець. Згідно з даними ГУР МО, прокремлівського бізнесмена Армена Саркісяна, пов'язаного з Віктором Януковичем, дещо "підвищили". Його призначили "адміністратором" в'язниць на окупованих Росією територіях України.

У відомстві зазначили, у Саркісяна є намір створити нову "приватну військову компанію". Спонсорує зусилля свого земляка вірменський бізнесмен Самвел Карапетян. Зауважимо, що останній – власник холдингової компанії "Ташир", яка є давнім субпідрядником "Газпрому".

За даними ГУР, намагання Саркісяна заснувати свою приватну військову структуру – спроба створити противагу фактичній монополії Пригожина у цій сфері. У відомстві зазначають, що вірменин міг отримати схвалення від російських високопосадовців. Позаяк відповідні військові компанії все ще вважаються незаконними на території Росії. Але це не заважає у тому ж Петербурзі цілком легально діяти центру Пригожина.

Залученість Кадирова росте

Напередодні Рамзан Кадиров розповів, що мав зустріч з Владіміром Путіним. Мовляв, вони обговорювали участь підрозділів з Чечні у війні проти України. Крім того, підіймалося питання утворення нових російських військових підрозділів і підрозділів росгвардії, в яких будуть чеченці.

Укладачі звіту зазначають, що Кадиров на регулярній основі намагається паралельно просувати військові структури у Чечні. Ба більше, офіційні особи у Кремлі можуть продовжувати підтримувати як структури Кадирова, так і зусилля Саркісяна. Адже це дозволить протидіяти впливу Пригожина, який набирає обертів.

Сам Пригожин чудово влаштувався. Він використовує свою ПВК "Вагнера", щоб підкріплювати владу. Ба більше, він регулярно заявляє, що без його вагнерівців досягнути успіхів на фронті Росія не змогла б.

У вагнерівців серйозні проблеми

Зауважимо, що лише за одну ніч вагнерівці-в'язні вбили понад 15 мобілізованих. Відомо, що інцидент стався на позиції, розташованій поблизу Білогорівки. Між бійцями спалахнув конфлікт, внаслідок якого понад десяток "мобіків" поповнив статистику втрат.

Власне, цього б могло не статися, якби Путін не зробив умовний подарунок Пригожину. Він дозволив поповнювати ПВК "Вагнера" мобілізованими. Таким чином у "кухаря Путіна" з'явилася можливість спочатку гнати у бій "гарматне м'ясо", а потім – своїх бойовиків.

Напередодні Пригожин вирішив залякати Європарламент, який прагне включити ПВК "Вагнера" до списку терористичних організацій. Він продемонстрував закривавлену кувалду, яку назвав "інформаційним кейсом" для буцімто розпуску Європарламенту.

Генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун пояснив, чому росіяни настільки сильно хочуть захопити Бахмут. За його словами, у місті – водозабір, від якого залежить весь Донецьк, а також конгломерат. Він зазначив, що до початку активної фази боїв водозабір працював. А от від її початку постачання води припинилося. Тож Донецьк залишився без води, тепла та каналізації.

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