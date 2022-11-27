Однак в Інституті вивчення війни припускають, що чим нижчою буде температура протягом наступних тижнів, тим більшою буде мобільність бойових дій.

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Чому зараз темп сповільнився

Як повідомили в ISW, наразі бойові дії на території України загальмовані дощем, снігом та холодною погодою, а як наслідок – сильним брудом. Про це свідчать як українські, так і російські звіти з критично важливих прифронтових районів на сході та півдні України.

Однак чим нижче опускатиметься температура, тим більше замерзатиме земля всій території бойових дій, що дозволить бойовим діям знову активізуватися. Припускають, що це трапиться протягом наступних кількох тижнів.

Прогнозується зниження температури по всій Україні протягом наступного тижня, що, ймовірно, спричинить замерзання на землі та пришвидшить темп бойових дій, оскільки збільшиться мобільність для обох сторін,

– повідомили в ISW.

Через те, що під дією холодних температур землі знадобиться час, щоб затвердіти, наземні умови, ймовірно, для збільшення темпів операцій по всій Україні будуть створені протягом вихідних 3–4 грудня та наступного тижня.

Однак в Інституті вивчення війни одразу ж підкреслили, що немає наразі точних даних про те, що готується чи планується відновлення великих наступальних або контрнаступальних операцій у той час будь-якою зі сторін.

Окупанти перегруповуються

Напередодні Генштаб повідомив, що наразі росіяни намагаються поповнити втрати в особовому складі, озброєнні, боєприпасах, техніці та паливно-мастильних матеріалах. Також зараз вони перегруповуються, щоб посилити частини та підрозділи на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Також окупанти намагаються вести і наступальні дії. Така ситуація, зокрема, зафіксована на декількох напрямках:

Лиманському,

Бахмутському,

Авдіївському.

Там вони здійснюють обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, а також застосовують ударні БпЛА.

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