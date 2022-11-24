Він продемонстрував закривавлену кувалду. Зокрема, так Пригожин реагував на заяву ЄС про бажання включити "Вагнера" до списку терористичних організацій.

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Пригожин демонстрував кувалду

Євгєн Пригожин також заявив, що він нібито "закривавленою" кувалдою з логотипом вагнерівців вирішив відповісти Європарламенту за заяви приєднати його організацію до терористичної.

Засновник вагнерівців показав закривавлену кувалду у футлярі від скрипки. Він також назвав її "інформаційним кейсом" для нібито розпуску Європарламенту.

Пригожин заявив, що нібито він "не знає", яким законом керується Європарламент.

Але перш ніж дана процедура набуде чинності, мені доручено передати до Європарламенту "інформаційний кейс". Якщо у вас є їхній контакт, пропоную зробити це спільно – підготувати та відправити,

– заявив Пригожин.



Пригожин знову зробив скандальну заяву / Фото з росЗМІ



Посіпака Путіна продемонстрував кувалду, якою хотів налякати

Зверніть увагу! ПВК "Вагнер" – незаконне збройне формування, що комплектується найманцями. Його створили у 2013 році в Росії. Наразі їх багато в Україні і вони причетні до звірств на нашій землі.

Що цьому передувало

23 листопада Європарламент визнав Росію спонсором тероризму. За це рішення проголосували більшість європарламентарів.

У зв'язку з цим Євросоюз та держави-члени ЄС закликали ініціювати міжнародну ізоляцію Росії, в тому числі щодо членства Росії в міжнародних організаціях та органах. Зокрема, таких як Радбез ООН.

Ба більше, перед цим ЗМІ написали, що депутати Європарламенту хочуть включити "Вагнера" до списку терористичних організацій. Основана причина – порушення "вагнерівцями" прав людини в Україні, а також їхні дії в інших країнах.

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