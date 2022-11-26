У розвідці розповіли про цього Саркисяна та якими новими обов'язками його нагородили росіяни.

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Що потрібно знати про самого Армена Саркисяна

Армен Саркисян (Армен Горлівський) – кримінальний авторитет з Горлівки. Близький до сім'ї Віктора Януковича та пов'язаний з іще одним кримінальником – Юрієм Іванющенком (Юра Єнакієвський). Він перебуває в українському розшуку як один з організаторів убивств на Майдані.

Також він є тіньовим наглядачем всього бізнесу в окупованій Горлівці й від 24 лютого займається мародерством та "віджимом" бізнесів на окупованих територіях України.

Злочинець створюватиме нову ПВК

Одним з головних напрямків Армена Саркисяна визначили створення нової "приватної військової компанії". Передбачається, що впродовж обмеженого часу нова структура завербує значну кількість "новобранців". Зразком для проєкту має стати сумнозвісна ПВК "Вагнер". І, як і з вагнерівцями, "новобранців" для свіжого ПВК набиратимуть в саме місцях позбавлення волі.

У Росії сподіваються, що це посилить окупаційний контингент та створить внутрішню конкуренцію серед російських ПВК.

Створення нової структури – спроба створити противагу фактичній монополії Пригожина у сфері ПВК на Росії,

– зауважили у розвідці.

До слова, Спонсором нової ПВК виступає російсько-вірменський бізнесмен Самвел Карапетян. – прокремлівський бізнесмен вірменського походження, власник пов'язаної з "Газпромом" компанії "Ташир холдинг", в яку також входить компанія "Електричні мережі Вірменії". Також він є одним зі спонсорів російської агресії проти України.

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