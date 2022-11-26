В разведке рассказали об этом Саркисяне и какими новыми обязанностями его наградили россияне.

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Что нужно знать о самом Армене Саркисяне

Армен Саркисян (Армен Горловский) – криминальный авторитет из Горловки. Близок к семье Виктора Януковича и связан с еще одним уголовником – Юрием Иванющенко (Юра Енакиевский). Он находится в украинском розыске как один из организаторов убийств на Майдане .

Также он является теневым смотрителем всего бизнеса в оккупированной Горловке и с 24 февраля занимается мародерством и "отжимом" бизнесов на оккупированных территориях Украины.

Преступник будет создавать новый ПВК

Одним из главных направлений Армена Саркисяна определили создание новой "частной военной компании". Предполагается, что в течение ограниченного времени новая структура завербовала значительное количество "новобранцев". Образцом для проекта должен стать печально известная ПВК "Вагнер". И, как и с вагнеровцами, "новобранцев" для свежей ПВК будут набирать в именно местах лишения свободы.

В России надеются, что это усугубит оккупационный контингент и создаст внутреннюю конкуренцию среди российских ПВК

Создание новой структуры – попытка создать противовес фактической монополии Пригожина в сфере ПИК в России,

– отметили в разведке.

К слову, Спонсором новой ПВК выступает российско-армянский бизнесмен Самвел Карапетян. – прокремлевский бизнесмен армянского происхождения, владелец связанной с "Газпромом" компании "Ташир холдинг", в которую также входит компания "Электрические сети Армении". Также он является одним из спонсоров российской агрессии против Украины.

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