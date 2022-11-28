Несподівані знахідки

Українські воїни під Бахмутом збили російський безпілотний розвідник типу "Орлан", вироблений не раніше серпня. При огляді уламків стало помітно, що росіяни продовжують використання компонентів, які виробляють у країнах НАТО.

Рекомендуємо Україна завдала нищівної дипломатичної поразки "голодному" плану бункерного діда

Це ключовий елемент російського "Орлана" – чотириелементна малогабаритна адаптивна антенна решітка "Комета-М", яка дозволяє навігаційній системі "Орлана" діяти в умовах постановки радіоелектронних перешкод сигналів супутникових навігайційних супутників.

Якби цього блоку у росіян не було, то "Орлан" фактично було б неможливо застосовувати, бо будь-який РЕБ постійно глушив навігаційну систему і дрон би не міг виконувати завдання.

Українські воїни виявили у російському безпілотнику західні складові, вироблені влітку 2022 року / Фото з фейсбуку Юрія Бутусова

Попри санкції, Росія дістає західні компоненти для своєї зброї / Фото з фейсбуку Юрія Бутусова

Цікаве Чому Зеленський вестиме війну до перемоги України і в чому прорахувався Захід

Гра на два фронти

Ця "Комета-М" виготовлена у липні 2022 року. Навряд чи у РФ було накопичено стільки запасних компонентів, це швидше за все нові поставки.

У цій "Кометі" використані компоненти американських компаній Altera/Intel, Taoglas та тайванської Cirocomm. Набір дуже схожий на аналогічне обладнання іранських дронів "Шахід".

Сподіваюсь, що наші союзники зможуть надійно зупинити поставки критично важливих елементів до РФ та Ірану. А нам треба розгорнути свою програму виробництва дронів, ми можемо діставати на світових ринках набагато кращі компоненти та вузли і в набагато більших кількостях, ніж це здатна зробити РФ.

Актуальне – за скільки Росія купує іранські дрони: дивіться відео