Неожиданные находки

Украинские воины под Бахмутом сбили российский беспилотный разведчик типа "Орлан", произведенный не раньше августа. При осмотре обломков стало заметно, что россияне продолжают использование компонентов, производимых в странах НАТО.

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Это ключевой элемент российского "Орлана" – четырехэлементная малогабаритная адаптивная антенная решетка "Комета-М", позволяющая навигационной системе "Орлана" действовать в условиях постановки радиоэлектронных помех сигналам спутниковых навигационных спутников.

Если бы этого блока у россиян не было, то "Орлан" фактически было бы невозможно применять, потому что любой РЭБ постоянно глушил навигационную систему и дрон не мог бы выполнять задачи.

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Игра на два фронта

Эта "Комета-М" изготовлена в июле 2022 года. Вряд ли в РФ было накоплено столько запасных компонентов, это, скорее всего, новые поставки.

В этой "Комете" использованы компоненты американских компаний Altera/Intel, Taoglas и тайваньской Cirocomm. Набор очень похож на аналогичное оборудование иранских дронов "Шахид".

Надеюсь, что наши союзники смогут надежно остановить поставки критически важных элементов в РФ и Иран. А нам нужно развернуть свою программу производства дронов, мы можем доставать на мировых рынках гораздо лучшие компоненты и узлы и в гораздо больших количествах, чем это способна сделать РФ.

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