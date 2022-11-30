Під час свого виступу президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що в Україні буцімто загинули більш ніж 100 тисяч" військових ЗСУ і згодом цей фрагмент опублікували на її сторінці у твітері. Це неабияк здивувало українців, оскільки українська сторона говорить про інші цифри.

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Глава Єврокомісії видалила відео

Після того, як фон дер Ляєн оприлюднила це відео, під цим постом посипався шквал запитань. Користувачі твітера питали, звідки ці дані й чи не могла часом глава Єврокомісії сплутати сумарні втрати (разом з пораненими) з остаточними.

Згодом Урсула фон дер Ляєн видалила це відео й залила нове, у якому вже немає цього моменту. Пізніше директорка з комунікацій глави ЄК Дана Спінант пояснила, що ці дані про втрати були взяті з зовнішніх даних і справді, вони говорять не лише про вбитих, а й поранених.

Красно дякую тим, хто вказав на неточність цифр у попередній версії цього відео. Використана оцінка із зовнішніх джерел мала стосуватися втрат, тобто як убитих, так і поранених, і мала на меті показати жорстокість Росії,

– написала Дана Спінант.

У Зеленського відреагували на заяву фон дер Ляєн

24 каналу в ОП прокоментували, що Єврокомісія дала неправильну статистику щодо втрат.

Говорили з Маляр. Наскільки я розумію, це помилка і виправили це в повідомленні. Неправильну статистику дали вони,

– сказали в Офісі Президента.

У коментарі "Суспільному" речник президента України Сергій Никифоров наголосив, що правдиву та перевірену інформацію про втрати повинен озвучувати лише Головнокомандувач, міністр оборони або Верховний головнокомандувач України.

Він додав, що Володимир Зеленський оприлюднить офіційні дані про втрати українських сил, "коли настане слушний момент", адже це чутлива інформація.

Чому втрати ЗСУ не розголошують

Керівник Управління зв'язків з громадськістю ЗСУ Богдан Сеник пояснив, що втрати української армії – виключно службова та секретна інформація. Проте він зауважив, що якщо дані, які озвучила глава ЄК, дозволять швидше притягнути до відповідальності країну-терористку, то українська сторона може лиш підтримати такі дії.

Ми не можемо підтвердити цю цифру, акцентуємо, що втрати української армії є службовою інформацією і підпадають під гриф обмеження оприлюднення. Водночас якщо те, що озвучила глава Єврокомісії, дозволить притягнути до відповідальності країну-агресора, ми можемо лише підтримувати дії, які сприятимуть законному покаранню для тих, хто влаштував геноцид українського народу. Потрібно робити все для того, аби на лавці підсудних опинилися всі відповідальні за втрати цивільних і військових громадян України,

– сказав Богдан Сеник.