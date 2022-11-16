Про це заявив секретар Ради Національної безпеки та оборони України Олексій Данілов. Водночас він підтвердив, що дані щодо кількості загиблих російських солдат – правдиві.

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З боку російського ми підтверджуємо — це 100%. З нашого боку це не зовсім відповідає дійсності,

– сказав Данілов.

Що цьому передувало

9 листопада Марк Міллі повідомив західним ЗМІ, що втрати російських військових в Україні перевищили 100 тисяч убитими та пораненими і українські Збройні сили, "ймовірно", зазнали таких самих втрат.

ЗМІ також зауважили, що оцінки генерала не можуть бути незалежно підтверджені.

Міллі додав, що під час війни від 15 до 30 мільйонів українців стали біженцями, 40 тисяч мирних жителів загинули.

Колосальні втрати Росії

Від початку вторгнення в Україну окупанти втратили щонайменше 82 710 своїх солдатів. Упродовж минулої доби загинули 630 російських вояк. Під час контрнаступу ЗСУ втрати ворога значно зросли.

Зауважимо, що 11 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що втрати Росії перевищують втрати України у 10 разів.

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