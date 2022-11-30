Во время своего выступления президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что в Украине якобы погибли более 100 тысяч военных ВСУ и впоследствии этот фрагмент опубликовали на ее странице в твиттере. Это удивило украинцев, поскольку украинская сторона говорит о других цифрах.

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Глава Еврокомиссии удалила видео

После того как фон дер Ляен обнародовала это видео, под постом посыпался шквал вопросов. Пользователи твиттера спрашивали, откуда эти данные и не могла ли порой глава Еврокомиссии спутать суммарные потери (вместе с ранеными) с окончательными.

Впоследствии Урсула фон дер Ляен удалила это видео и залила новое, в котором уже нет этого момента. Позже директор по коммуникациям главы ЕК Дана Спинант объяснила, что эти данные о потерях были взяты из внешних данных и действительно, они говорят не только об убитых, но и раненых.

Благодарю тех, кто указал на неточность цифр в предыдущей версии этого видео. Использованная оценка из внешних источников должна касаться потерь, то есть как убитых, так и раненых, и имела целью показать жестокость России,

– написала Дана Спинант.

У Зеленского отреагировали на заявление фон дер Ляен

В комментарии "Общественному" представитель президента Украины Сергей Никифоров подчеркнул, что правдивую и проверенную информацию о потерях должен озвучивать только Главнокомандующий, министр обороны или Верховный главнокомандующий Украины.

Он добавил, что Владимир Зеленский обнародует официальные данные о потерях украинских сил, "когда наступит подходящий момент", ведь это чувствительная информация.