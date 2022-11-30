Упродовж минулої доби наші військові знищили 500 російських окупантів. Зазначимо, що ці цифри можуть бути вищими, оскільки через високу інтенсивність боїв. відстежити усі втрати складно.

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Втрати ворога станом на 30 листопада

танків – 2914;

бойових броньованих машин – 5872;

артилерійських систем – 1902;

РСЗВ – 395;

засоби ППО – 210;

літаків – 280;

гелікоптерів – 261;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1562;

крилаті ракети – 531;

кораблі /катери – 16;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4429;

спеціальна техніка – 163.



Актуальні втрати ворога станом на 30 листопада / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Росіяни не припиняють атаки й обстріли

За даними Генштабу, за минулу добу наші військові відбили атаки у районах шести населених пунктів. Мовиться про Стельмахівку на Луганщині та Білогорівку, Бахмутське, Первомайське, Невельське та Мар'їнку на Донеччині.

Також зафіксували 2 ракетні удари по цивільних об'єктах у Ківшарівці, що на Харківщині та Слов'янку, що на Донеччині. Також окупанти завдали 47 авіаударів і 35 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військових.

ЗСУ свою роботу виконують ефективно

Відомо також, що за минулу добу наша авіація завдала 15 ударів. Вона влучила у райони скупчення живої сили, озброєння та техніки. Крім того, двічі вдарила по позиціях ЗРК противника. А от підрозділи ракетних військ і артилерії уразили артилерійську систему й інший важливий об'єкт росіян. Також вдалося збити три безпілотники типу "Орлан-10".

До слова, статистика втрат може поповнюватися інтенсивніше. У Генштабі володіють інформацією, що упродовж минулого тижня до лікарень в тимчасово окупованому Донецьку доставили 720 "трьохсотих" російських бійців.

Також під потреби солдат уже перепрофілювали одну з лікарень у Горлівці. Тепер вона стала військовим шпиталем. Тож цивільним туди вхід заборонений. До хворих має право навідуватися лише медичний персонал.

Яка ситуація на фронті – оперативне зведення Генштабу ЗСУ: дивіться відео