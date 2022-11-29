У вівторок, 29 листопада, Державна прикордонна служба України показала кадри, які вкотре засвідчили, що скоро від окупантів не залишиться і живого сліду. До речі, станом на сьогодні втрати ворога становлять 88 тисяч військовослужбовців.

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Артилерії допомагала аеророзвідка

Не варто сумніватися у тому, що всі види військ ЗСУ виконують свою роботу блискуче. Українські прикордонники наголосили, що завдяки злагодженій роботі артилеристів та спеціалістів аеророзвідки вдалось ліквідувати позицію російських загарбників.

Розбита база та знищена техніка з окупантами. Це – результат роботи артилерії та аеророзвідки прикордонників,

– написали у відомстві.

Як українські військові розгромили військову базу противників: дивіться відео

Зверніть увагу! У ДПСУ нагадали, аби бачити ще більше знищених ворогів, варто підтримувати аеророзвідку ДПСУ. Ви це можете зробити за посиланням.

Втрати у ворожому війську: актуальна інформація

У міністерстві оборони Британії зазначили, що за останні три місяці росіяни суттєво зменшили інтенсивність розгортання батальйонних тактичних груп через великі втрати. Вочевидь, концепція "ведення війни за допомогою БТГр" була провальною, однак вороже командування усвідомило це не надто швидко.

Також у Генштабі Збройних Сил констатували, що окупанти втратили декілька десятків одиниць особового складу на Луганщині та їм не вдається утвердити свої порядки на лівому березі Дніпра.

Окрім того, варто згадати про відео з Донеччини, на якому видно, як загиблих та мертвих окупантів вивозять тачками.

Хоча інколи росіяни самоліквідуються та полегшують роботу українській армії. Нещодавно стало відомо, що російський полковник у Владивостоці випустив у себе п'ять куль та добровільно відправився на концерт до Кобзона.

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