Як пишуть британські розвідники, свої помилки російське військове командування усвідомило не так давно.

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Чому Росія значною мірою припинили розгортання БТГр

Концепція БТГр відігравала важливу роль у російській військовій доктрині протягом останніх десяти років і передбачала, що батальйони інтегровані з повним спектром допоміжних підрозділів, включаючи бронетехніку, розвідку і артилерію.

Декілька внутрішніх недоліків концепції БТГр були виявлені під час високоінтенсивних, широкомасштабних бойових дій війни в Україні до цього часу. Відносно невелика кількість бойової піхоти в складі БТГр часто виявлялась недостатньою,

– пояснили розвідники.

Відтак децентралізований розподіл артилерії не дозволив Росії повною мірою використати свою перевагу в кількості гармат. За словами розвідників, лише деякі командири БТГр були наділені повноваженнями гнучко використовувати можливості так, як це було передбачено моделлю БТГр.

Додамо, що непрофесійність російської армії та рішучість і майстерність наших ЗСУ призводить до колосальних втрат ворога. Від початку повномасштабного вторгнення окупанти втратили 88 380 військових. Лише за добу ще 480 російських солдатів відправились на "концерт Кобзона".

Росія готує нові масовані ракетні удари

Як зазначили в Інституті з вивчення війни, окупанти дійсно готуються до того, щоб завдати чергового масованого ракетного удару. На думку укладачів звіту, відповідна активність з боку росіян свідчить радше про підтримку темпів останніх атак. Що ж стосується ескалації, то її, швидше за все, не буде. І на це впливає обмежений ракетний арсенал країни-агресорки.

В Інституті процитували звернення Володимира Зеленського від 27 листопада. У ньому глава держави попередив українців про можливу масовану атаку з боку Росії.

Також звернули увагу на заяву речниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк. Вона повідомила, що 28 листопада в акваторію Чорного моря вийшов ракетоносій. На його борту, зауважимо, розташовані одразу 8 ракет типу "Калібр".

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