Во вторник, 29 ноября, Государственная пограничная служба Украины показала кадры, которые в очередной раз показали, что скоро от оккупантов не останется и живого следа. Кстати, по состоянию на сегодня потери оккупантов составляют 88 тысяч военнослужащих.

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Артиллерии помогала авиаразведка

Не стоит сомневаться, что все виды войск ВСУ выполняют свою работу блестяще. Украинские пограничники подчеркнули, что благодаря слаженной работе артиллеристов и специалистов авиаразведке удалось ликвидировать позицию российских захватчиков.

Разбита база и уничтожена техника с оккупантами. Это результат работы артиллерии и авиаразведке пограничников.

– написали в ведомстве.

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Обратите внимание! В ГНСУ напомнили, чтобы видеть еще больше уничтоженных оккупантов, следует поддерживать авиаразведку ГНСУ. Вы это можете сделать по ссылке.

Потери во вражеском войске: актуальная информация

В министерстве обороны Британии отметили, что за последние три месяца россияне существенно снизили интенсивность развертывания батальонных тактических групп из-за больших потерь. Очевидно, концепция "ведения войны с помощью БТГр" была провальной, однако враждебное командование осознало это не слишком быстро.

Также в Генштабе Вооруженных Сил констатировали, что оккупанты потеряли несколько десятков единиц личного состава в Луганской области и им не удается утвердить свои порядки на левом берегу Днепра.

Кроме того, стоит упомянуть о видео из Донецкой области, на котором видно, как погибших и мертвых оккупантов вывозят тачками.

Хотя иногда россияне самоликвидируются и облегчают работу украинской армии. Недавно стало известно, что российский полковник во Владивостоке выпустил пять пуль и добровольно отправился на концерт к Кобзону.

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